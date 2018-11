Kanček zelene, da bodo vedeli, kje je Slovenija

Četrtek, četudi državni praznik, je bil dan, poln pričakovanj za predstavnike Odbojkarske zveze Slovenije. 1. novembra se je na nek način začela misija evropsko prvenstvo, ki ga bo poleg Nizozemske, Belgije in Francije, gostila tudi Slovenija. Do 12. septembra, ko se bo začelo tekmovanje, ki je deželi na sončni strani Alp v preteklosti prineslo toliko lepega, tudi naslov evropskih podprvakov v Bolgariji, je ostalo še kar nekaj časa, a odgovorni za izvedbo tekmovanja si želijo z delom začeti kar najhitreje. Zdaj lahko začnejo, začnejo s pripravo vseh tiskovin, ki jih bo krasil logotip, predstavljen na sinočnjem gala dogodku v Budimpešti.

Nekdanja vrhunska ameriška odbojkarica Norisha Campbell je skupaj s sovoditeljem uspešno stopnjevala napetost vse do trenutka, ko je bil novi logotip in spremenjena celostna grafična podoba Evropske odbojkarske zveze (CEV) razkrita. V logotipu, ki bo krasil slovenski del prvenstva stare celine – v Sloveniji bo na sporedu skupinski del tekmovanja in izločilni boji vključno s polfinalom, finale pa bo v Parizu – je kanček zelene barve, ki ponazarja Slovenijo. Gre za sodoben logotip, avtorji iz angleške agencije Alphabet design, odgovorni za novost pa so denimo odgovorni tudi za prenovljen logotip nogometne Lige prvakov.

“Upam, da ste veseli. Jaz sem ekstremno srečen. Predstavili smo nov logotip, ki označuje začetek zgodovinskega evropskega prvenstva. Sploh prvič v zgodovini bodo EP gostile štiri dežele oz. če se dotaknemo še ženskega evropskega prvenstva, osem od skupno 56 članic CEV. Rad bi, da s tem pokažemo, da smo še kako velika ekipa,” je dejal predsednik Evropske odbojkarske zveze Aleksandar Boričić, ki verjame, da bo evropsko prvenstvo leta 2019, še en športni presežek v vseh pogledih. Turnir, ki se bo s tekmami začel 12. septembra in trajal vse do 29. septembra 2019, bo postregel s številnimi novostmi, obenem pa je to priložnost generacije izjemnih slovenskih odbojkarjev, da poskrbijo še za en velik uspeh slovenskega ekipnega športa.