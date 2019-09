Kapetan Poljakov: Razprodana dvorana? Izjemno. Ni hujšega kot igrati pred praznimi sedeži

"Dober občutek je, izjemna dvorana in k sreči bo tu ogromno navijačev. Slišal sem, da je razprodana, kar je izjemno, saj za športnika ni hujšega, kot če igra v dvorani s praznimi sedeži. V četrtek bo drugače in tega se veselimo," je na vprašanje, kako se počuti v Ljubljani, odgovoril kapetan poljske reprezentance Michal Kubiak .

Poljaki so na tem evropskem prvenstvu oddali le en niz, pa še to na uvodni tekmi z Estonci. "Vedno lahko igramo bolje. Ni pomembna preteklost, zdaj ni pomembno, ali smo izgubili niz ali ga nismo. V četrtek nas čaka nova tekma, Slovenija je izjemna zasedba, to je dokazala proti Rusom in Bolgarom, zato nas čaka težka tekma. Veselimo se igranja težkih tekem,"je neustrašno pristavil Kubiak.

"Če vprašate mene, ne morem reči nič drugega, kot da bo zmagala Poljska. Čaka nas težka tekma in to moramo potrditi na igrišču. Če vprašate slovenske reprezentante, bodo rekli, da bodo zmagali oni. Bomo videli, kdo bo boljši,"je modro in malce diplomatsko zaključil kapetan poljske reprezentance.