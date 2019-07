Kapetan Urnaut po uvrstitvi v Ligo narodov: Storili smo prvi korak, čakata nas še dva

Napako, ki je eno od najboljših odbojkarskih reprezentanc na svetu že pred časom prikrajšala za nastope v najvišjem kakovostnem razredu Lige narodov, v kateri bo četa selektorja Alberta Giulianija v prihodnje zagotovo še pokazala pravo moč in kakovost.



Po gladki zmagi na turnirju v Stožicah so pred naš mikrofon stopili glavni akterji, in sicer korektorja Mitja Gasparini in Tonček Štern ter izkušeni sprejemalec in obenem kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. Slednji je poudaril, da je to le prva stopnička k uresničitvi popolnega poletja 2019 za slovensko moško reprezentančno odbojko. "Lepo je biti del zmagovitega moštva, ki v vsakem trenutku ve, za kaj tekmuje. Mi smo si še pred začetkom priprav začrtali določene cilje, od katerih ne odstopamo. Uvrstitev v Ligo narodov se je od nas nekako pričakovala, saj smo že pred dvema letoma potrdili sloves ene od najboljših reprezentanc na svetu. Vesel sem, da smo uspeli dobiti turnir brez poraza, kar je najboljša mogoča popotnica pred nadaljevanjem reprezentančnih tekmovanj," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu uvodoma zaupal Urnaut, ki verjame, da ima slovenska reprezentanca še veliko prostora za napredek.