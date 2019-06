Kapetan Urnaut: S trdim delom in dobro igro želimo pokazati, da si zaslužimo najvišja mesta

Na evropskem prvenstvu, ki ga bo poleg Francije, Belgije in Nizozemske gostila tudi Slovenija, se bodo slovenski odbojkarji pomerili z reprezentancami Rusije, Finske, Turčije, Makedonije in Belorusije.

"Zaenkrat poteka vse po načrtih. Priprave so v tem delu v večji meri posvečene fizični pripravi. Zaenkrat poteka vse fantastično," nam je zagotovil kapetan Tine Urnaut, ki verjame, da je slovenska izbrana vrsta naredila velik korak in močno izboljšala igro v primerjavi s preteklim letom: "Prepričan sem, da bo kvaliteta naše igre boljša kot prejšnje poletje. Odstranjujemo namreč nepotrebne napake in mislim, da je to pravi način dela. Le točka ali dve lahko na koncu odločita o zmagovalcu in poražencu, zato se je treba nepotrebnih napak čim prej znebiti."