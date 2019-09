Kapetan Urnaut: Sprostitev po tretji zmagi? Nimamo tega privilegija, še ničesar nismo naredili

Turki so bili v dveh nizih trd oreh, ki pa so ga Slovenci vendarle strli. In to še z eno dobro predstavo, po kateri selektor Alberto Giuliani, ki je skozi tekmo ves čas menjal organizatorja igre in korektorja, zagotovo ne bo imel večjih pripomb. "Vsaka tekma je bila težka. Turki so zelo kakovostna ekipa, kar smo videli že na turnirju FIVB Challenger, kjer so sicer samo dva niza igrali v polni postavi. Začeli smo utrujeno, zaostajali za pet točk, nato pa smo naredili preobrat in od takrat smo igrali konstantno. Malo težav smo imeli z začetnim udarcem, zato smo morali biti bolj močni v igri za menjavo. Psihično je bilo naporno, zelo je bilo pomembno, da smo v prvem nizu nadoknadili zaostanek. Vseskozi smo verjeli v zmago, da se lahko vrnemo, da lahko boljše igramo. Treba se je prilagoditi na način igre, to je bilo danes pomembno, in ne glede na to, da danes nismo igrali fenomenalno, smo prišli do zmage," je bil po tekmi v pogovoru z našim novinarjem Tadejem Vidrihom izčrpen kapetan slovenskih odbojkarjev Tine Urnaut, ki se ni dovolil "zmesti" ...