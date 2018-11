Kapetan Vinčić blesti v poljskem prvenstvu

2. mesto na lestvici močnega poljskega odbojkarskega prvenstva zasedba Cerrad Czarni Radom. Manjši, finančno skromnejši klub, od velikanov poljske odbojke. A klub pri katerem si kruh služita pomembna člena slovenske izbrane vrste, novinec v moštvu, srednji bloker Alen Pajenk in podajalec Dejan Vinčić , ki je moštvo okrepil minulo sezono in z dobrimi predstavami prepričal vodstvo, da so mu hitr o podaljšali pogodbo. Prav slednji je iz tekme v tekmo pod večjim povečevalom vodstva lige. Priljubljeni Vinko - pred sezono si je nadel kapetanski trak moštva – je bil namreč že drugo tekmo (Chemik Bydgoszcz, GSK Katowice) zapored izbran za najkoristnejšega igra lca tekme. "Naziv najkoristnejšega igra lca tekme mi ne pomeni prav veliko. Bolj sem sreč en, ko se z ekipo in našimi navijači vesel imo zmage," je za 24ur.com povedal 32-letnik.

Pred sezono ga je doletela posebna čast, nadeti si je moral kapetanski trak, saj je tako odločila klubska stroka. Sprva ni bilo prav enostavno, saj je dosedanji kapetan še naprej član kluba, a očitno so njegove izkušnje in sposobnost ustvarjanja pozitivnega vzdušja v moštvu, presodile: "Kapetanski trak ni težek. V klubu se počutim, kot bi igral doma. Minulo sezono je bilo res nekoliko težje, igra nam ni takoj stekla, v letošnji sezoni pa je vse drugače. Kot moštvo smo tesno povezani, dihamo drug za drugega, vodstvo kluba je številnim obetavnim mladim igralcem, po katerih Cerrad Czarni Radom slovi, dodalo nekatere izkušene posameznike. V prvi vrsti Maksima Žigalova in mojega reprezentančnega kolega Alena Pajenka. Vse je tako, kot mora biti, odnosi so izvrstni. Dihamo, kot eno in rezultat na lestvici je viden."

Nepričakovano visoko na lestvici

Minula sezona za klub ni bila najbolj uspešna. Morda tudi zato, ker se je Vinčić ekipi pridružil relativno pozno. Po poškodbi na evropskem prvenstvu, je dolgo čakal na zeleno luč zdravniške službe. Kasneje je sledila rezultatsko uspešna serija, klub je napredoval po lestvici. A v letošnji sezoni je zgodba povsem drugačna. Moštvo blesti, kjerkoli se pojavi. Zmaguje, v primeru poraza, tesno izgublja. "Menim, da je vse to posledica uspešnih poletnih priprav. Tudi mladi poljski igralci, ki so se znašli na širšem seznamu reprezentance, ki je kasneje osvojila naslov svetovnih prvakov, igrajo izvrstno. Če temu dodaš izkušene posameznike, je v ključnih trenutkih vse lažje. V igri ne nihamo," je še dodal Vinčić, ki je zadnje dni na Poljskem užival tudi podporo družine: "Brez dvoma je lažje, ko so blizu. Zdaj so se že odpravili domov, ko so bili tu pa, če čez palec ocenim, smo dobili prav vse tri tekme. Verjetno imajo prste vmes."

Dober predstave Vinčića lahko veselijo tudi vodstvo Odbojkarske zveze Slovenije, ki se pospešeno pripravlja na organizacijski vrhunec leta 2019, evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Slovenija. V Stožicah se namreč 12. septembra prihodnje leto začenja EP, kjer bodo Slovenci igrali tekme skupinskega dela turnirja, v primeru napredovanja pa jih čakajo še izločilni boji, vse do polfinala turnirja.