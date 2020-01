Po dramatičnem pokalnem finalu Mariborčank in Kamničank: To je bila prava reklama za odbojko

Najboljši slovenski ekipi zadnjega desetletja sta se prvič na zaključnem turnirju pokala Slovenije pomerili leta 2009, vendar že v polfinalu, v finalu pa je takrat do pokalne lovorike še zadnjič prišel Hit Nova Gorica, danes GEN-I Volley. Že naslednje leto so se Kamničanke in Mariborčanke prvič pomerile v finalu, več uspeha so sicer imele bankirke, ki so prišle do sedmih pokalnih naslovov, Kamničanke do treh, vendar so bile one tiste, ki so se veselile zadnjega finala. Brez kamniško-mariborskega finala smo bili le leta 2015, ko je v Braslovčah Luka Koper v polfinalu presenetila Calcit Volley. Ampak vse to je bila zgodovina.