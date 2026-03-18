Katere odbojkarice bodo letos zastopale slovenske barve?

Slovenska ženska izbrana vrsta bo reprezentančno sezono začela z nastopi v evropski ligi, v okviru katere jo uvodni turnir čaka 5. in 6. junija v Črni gori, kjer se bodo srečale s Črnogorkami in Gruzijkami. V nadaljevanju bodo nastopile na turnirju v Ljubljani, ki bo od 12. do 14. junija in na katerem bodo njihove tekmice Islandke in Latvijke. Na tretjem turnirju 19. in 20. junija v Severni Makedoniji se bo slovenska zasedba pomerila še s Hrvaticami in Makedonkami in si skušala zagotoviti uvrstitev v polfinale.

Slovenke se bodo na pripravah za evropsko ligo zbrale 4. maja v Kranjski Gori. "Podajamo se v tretjo sezono tega projekta in v čast mi je, da priprave začenjamo z 21 igralkami. V tej sezoni bomo gradili na naših temeljnih prednostih, zaupanju in ekipnemu duhu, ki smo jih razvijali v zadnjih dveh letih. Vse igralke s seznama so na voljo in pripravljene na delo," je po objavi seznama dejal Alessandro Orefice.