Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Katere odbojkarice bodo letos zastopale slovenske barve?

Ljubljana, 18. 03. 2026 14.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Lorena Lorber Fijok je bila med najboljšimi Slovenkami, dosegla je 16 točk.

Selektor slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste Alessandro Orefice je objavil seznam igralk, na katere računa v letošnji reprezentančni sezoni. V njej naša dekleta čakajo nastopi v evropski ligi in na evropskem prvenstvu. Na seznamu je 21 odbojkaric.

Slovenska ženska izbrana vrsta bo reprezentančno sezono začela z nastopi v evropski ligi, v okviru katere jo uvodni turnir čaka 5. in 6. junija v Črni gori, kjer se bodo srečale s Črnogorkami in Gruzijkami. V nadaljevanju bodo nastopile na turnirju v Ljubljani, ki bo od 12. do 14. junija in na katerem bodo njihove tekmice Islandke in Latvijke. Na tretjem turnirju 19. in 20. junija v Severni Makedoniji se bo slovenska zasedba pomerila še s Hrvaticami in Makedonkami in si skušala zagotoviti uvrstitev v polfinale.

Slovenke se bodo na pripravah za evropsko ligo zbrale 4. maja v Kranjski Gori. "Podajamo se v tretjo sezono tega projekta in v čast mi je, da priprave začenjamo z 21 igralkami. V tej sezoni bomo gradili na naših temeljnih prednostih, zaupanju in ekipnemu duhu, ki smo jih razvijali v zadnjih dveh letih. Vse igralke s seznama so na voljo in pripravljene na delo," je po objavi seznama dejal Alessandro Orefice.

Seznam članske reprezentance Slovenije v ženski odbojki
FOTO: OZS
odbojka slovenija

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573