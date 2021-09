Katovice se barvajo v slovenske barve

Navijaška omizja so si bila sinoči enotna. "V vseh mogočih športih smo videli že številne končnice, ampak take, kot je bila ta, pa ne pomnimo," so razpravljali slovenski navijači na Poljskem. Infarktno uvrstitev v finale je bilo kakopak treba proslaviti, danes pa v boju za zlato odličje dobivajo še okrepitve. Iz Ljubljane je namreč priletelo posebno letalo, številni pa so se na pot podali v lastni režiji.

Med njimi že dopoldne naletimo tudi na skupino iz Šempetra, gre za tamkajšnji odbojkarski klub. Ob treh zjutraj so sedli v kombi in se pripeljali v Katovice. "V soboto smo žal imeli še klubske obveznosti, ampak hoteli smo dati podporom tem fantom, ki so zdaj že tretjič zapored prišli v finale. In v tretje gre rado! Mi v to verjamemo in danes smo prišli po zlato medaljo," se smeji nekdanja reprezentantka Mojca Božič.

Pred Areno Spodek že postavljajo stojnice z navijaškimi rekviziti. V ospredju pa seveda četverica, ki gre nocoj v boj za medalje: za zlato se bosta borili Italija in seveda Slovenija, ki je sinoči v infarktni končnici premagala gostiteljico Poljsko. Slovenija gre po zlato! V vojn živcev v Katovicah so se slovenski navijači dvakrat zaman razveselili uvrstitve v finale, nato pa jim je veselje pokvaril počasni posnetek zaključne akcije. V tretje pa so končno lahko stekli do svojih junakov. Glasni poljski navijači, ki so sicer poskrbeli za odlično vzdušje v dvorani, so obnemeli. Nocoj si bodo rane poskušali zaceliti vsaj z bronom, za katerega pa bodo morali vzeti skalp Srbom.

Prav s Srbijo pa je bil povezan tudi zaplet na sinočnji tekmi. Ko so organizatorji napovedali slovensko himno, so se namesto Zdravljice zaslišali takti Bože pravde. "Končno lahko poslušamo svojo himno brez napak," so se pridušali slovenski navijači, ko so ponoči na poljski televiziji predvajali posnetek tekme. In vsi v pivnici Warka, ki je bila razglašena za slovensko navijaško bazo, so vstali: "Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan ...."

