Kapetan Urnaut: Ugnali smo zahtevnega tekmeca

Kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut je takoj po tekmi povedal, da je prvotni cilj dosežen, a da so z mislimi že pri naslednjem nasprotniku: "Pomembno je, da smo zabeležili prvo zmago. Predvsem zaradi tega, ker so Belorusi zelo kvaliteten tekmec, ki bodo v tej skupini ostalim še povzročali preglavice. A pred nami je dolga pot, z mislimi smo že pri naslednji tekmi."



"Za nami so kvalitetne priprave. Dobro smo trenirali, zato ni bilo razloga za strah. Na igrišče smo šli, da pokažemo dobro igro, kar nam je navsezadnje uspelo, saj nismo izgubili niti niza," je pred nadaljevanjem prvenstva optimističen 31-letnik.



Takoj po tekmi pa v naši izbrani vrsti ni bilo moč videti nikakršne evforije, kar je poudaril tudi Urnaut: "Po tekmi smo si čestitali, posneli ‘selfie’ in se nato pogovorili o tekmi. Bilo je veliko dobrega, a smo pokazali tudi določene slabosti. Pogovorili smo se o dobrih in predvsem slabih akcijah, saj si jih v nadaljevanju želimo popraviti."

Pomembnost prve zmage je izpostavil tudi Alen Šket: "Pokazali smo dobro igro, predvsem zaradi tega, ker so prve tekme ponavadi najtežje. Led je prebit, sedaj pa se moramo pripraviti na Fince."



V petek bo četaAlberta Giulianija imela prost dan. V naši skupini se bo Severna Makedonija udarila s Turčijo, medtem ko je večerni termin (20.30) rezerviran za sosedski dvoboj Belorusov in Rusov. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v soboto, ko se bo ob 20.30 pomerila s Finsko. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.