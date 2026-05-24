Velik korak za ambiciozno odbojkarico: sprejela mikavno ponudbo iz Arkansasa

Lorena Kešelj se odpravlja čez veliko lužo. FOTO: 24ur.com

V zadnjem obdobju v slovenski odbojki odlično napredujejo tudi dekleta. Reprezentanca je vse bolj prepoznavna, prebujajo se tudi klubi. Da se bo o (ženski) odbojki pisalo in govorilo tudi v prihodnje pa bodo skrbeli izjemno nadarjeni rodovi mladih odbojkaric. In ena najbolj nadarjenih je 18-letna slovenska reprezentantka Lorena Kešelj. Medvodčanka je bila članica vseh mlajših selekcij slovenske reprezentance, dočakala pa je tudi prelomni vpoklic v člansko izbrano vrsto.

"Lahko si predstavljate, kako težak je bil prehod iz domačega okolja v resen odbojkarski klub s tako bogato zgodovino. In to že pri trinajstih letih. Brez podpore in pomoči domačih, predvsem pa brez tako lepe dobrodošlice, kot so mi jo ustvarili v Mariboru, ne bi šlo. Ne želim koga pozabiti, a prav vsi so mi pomagali, da je bila selitev v Mariboru lažja. Tudi v šolskih klopeh mi je olajšano prilagajanje, saj so mi vsi radi pomagali," je za 24ur.com dejala mlada odbojkarica, ki uspešno trka na vrata članske odbojke.

Lorena Kešelj v dresu slovenske reprezentance. FOTO: OZS

Že nekaj časa je članica prve zasedbe Mariborčank, ki so tudi v tej sezoni prišle do naslova državnih prvakinj. Tudi s pomočjo Lorene Kešelj. "Ponosna sem na to, da mi ekipa zaupa, da me trener v igro pošilja tudi v kočljivih trenutkih tekme. To je odličen vložek za naprej," je povedala odlična učenka, ki je brez težav opravila z II. Gimnazijo Maribor in se vpisala na Filozofsko fakulteto smer psihologija.

Zanimivo, da so njeno šolsko nadarjenost prepoznali že v osnovni šoli, ko je celo preskočila razred. "A sedaj bo pozornost drugje. Po koncu sezone odhajam v ZDA, saj sem sprejela mikavno ponudbo iz univerze Little Rock v Arkansasu. Odpiram novo pomembno obdobje v mojem življenju. Tako v odbojki, kot tudi v študiju," za 24ur.com poudarja 18-letna Mevodčanka.

Slovenka je na svoj "račun" še pred tem prejela in še prejema številne ponudbe tako iz ZDA, kot iz Evrope. Večna dilema vsake mlade in nadarjene športnice je vselej: kdaj oditi v tujino? Počakati na uveljavitev v domačih krogih ali hitreje čez mejo? "To so vselej zahtevna vprašanja in težke odločitve za mladega športnika. Vem, da nekateri že zelo zgodaj odhajajo s trebuhom za kruhom, jaz pa ničesar nisem želela preskočiti. Sedaj pa je vendarle prišel čas, da se poizkusim v tujini. V ZDA se odlično lahko usklajuje šport in študij," še pravi Lorena Kešelj.

Lorena Kešelj je dala skozi vse reprezentančne selekcije. FOTO: OZS

"Izjemno dragocene so izkušnje v Evropi. Zame štejejo največ. Z njimism em rasla in dozorela, tako da sem sprejela ponudbo in odpiram novo poglavje v karieri," je pogovor za 24ur.com nadaljevala ambiciozna odbojkarica, ki je še kako hvaležna vodilnim v mariborskem klubu. "Ponavljam, kar sem že rekla. Ne bi rada koga izpustila. Od soigralk pa vse do tistih, ki zasedajo vodilna mesta v klubu. A če že moram omenjati, bi se rada zahvalila direktorju Mitji Koželju za posluh in pripravljenost pomagati na vsakem koraku in vsakem trenutku in pa seveda našemu trenerju Žigu Kosu, ki me je veliko naučil in ki mi je ponujal priložnost tudi v članski konkurenci. Klub je res urejen in nudi odlične pogoje za razvoj mladih odbojkaric. Vsem mladim in ambicioznim odbojkaricam bi priporočila prestop v ta klub."

Odhod v ZDA je uresničitev sanj

Velik up slovenske odbojke odhaja v ZDA. Njena realnost od naslednje sezone bo liga NCAA in Little Rock v državi Arkansas. Little Rock Trojans? Univerza bo drugo leto slavila 100 let od ustanovitve, njene športne ekipe pa se imenujejo Trojans. Tako bo Lorena Kešelj postala Trojanka odeta v bordo rdečo barvo, s srebrnimi in belimi detajli.

Trojanke niso v samem vrhu NCAA odbojke, a imajo velike ambicije za naslednja leta. Prišel je novi trener, Mike Becker, ki je deloval v elitnih programih univerz Pittsburgh, Michingan State, Iowa in West Virginia. Tudi Lorena je imela na mizi ponudbo High-Major programa univerze Syracuse, iz Atlantic Coast Conference (ACC), a prevagala je silna želja trenerja univerze Little Rock, da 18-letni Slovenka postane Trojanka. "Trener je bil prepričljiv, pokazal je, da verjame vame in moje sposobnosti. Požrtvovalno se je obnašal in dalvedeti, da me na vsak način želi v ekipi. To mi veliko pomeni."

Lorena Kešelj v dresu mariborske ekipoe, kjer je doživela odbojkarsko afirmacijo. FOTO: CEV

V sezoni 2026–27 bo ženska odbojkarska ekipa University of Arkansas at Little Rock (Little Rock Trojans) igrala v konferenci United Athletic Conference (UAC). Celoten športni program Little Rocka namreč po sezoni 2025–26 zapušča Ohio Valley Conference (OVC) in se pridružuje UAC kot primarni konferenci. Nova konferenca, novi trener in ambicija, da že v prvem letu osvojijo sam vrh konference. Ena od igralk okoli katere bo Mike Becker gradil šampionsko ekipo pa bo prav Slovenka. Poskrbljeno bo tudi za njen individualni razvoj, saj slovi kot trener-specialist za obrambo in igro blokerk.

Loren Kešelj je z Mariborčankami osvojila vse, kar je v Sloveniji moč osvojiti. FOTO: OZS

Little Rock je glavno mesto ameriške zvezne države Arkansas, z okoli 200.000 prebivalci. Nekako za 2/3 Ljubljane. Leži na južnem bregu reke Arkansas v osrednjem Arkansasu. Skozi njega pa tečeta pritoka Fourche Creek in Rock Creek, ki se izlivata v reko. Zahodni del mesta leži v vznožju gorovja Ouachita. Severozahodno od mestnih meja sta gora Pinnacle in jezero Maumelle. Veliko zelenih površin, reke, jezera in gore označujejo mesto, ki bo kmalu novi dom Lorene.