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Odbojka

Slovenci so se proti 28. ekipi sveta 'rešili' v petem nizu

Peking, 10. 06. 2026 12.38 pred 29 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Srbija

Odbojkarska reprezentanca je začela z nastopi v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki so bili domačini Kitajci. Varovanci selektorja Fabia Solija so bili blizu nepričakovanega poraza, a so se izvlekli z zmago v petem nizu (3:2). V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. Slovenci se v Ligi narodov predstavljajo šestič. Štirikrat so nastopili na zaključnem turnirju najboljše osmerice, trikrat pa nato zasedli četrto mesto. Tudi lani, ko je bila v kitajskem Ningboju v boju za tretje mesto boljša Brazilija.

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Slovenska izbrana vrsta si želi vsako tekmo letošnje različice odigrati na najvišji možni ravni in ohraniti visoko uvrstitev na svetovni lestvici. Na njej je Slovenija šesta, Kitajska zaseda 28. mesto, medtem ko so naslednji tekmeci Poljaki prvi, Kubanci 12., Japonci pa sedmi. Uvrstitev na mednarodni lestvici je pomembna, saj se z letošnjo ligo narodov začenja boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles 2028.

Prvi letošnji tekmeci so bili Kitajci, s katerimi je izbrana vrsta nazadnje igrala pred tremi leti in slavila s 3:1 v nizih. Gostitelji turnirja v Linyiju, ki jih vodi Belgijec Vital Heynen, so bili precejšnja neznanka, saj so v kitajski zasedbi z razkritjem udarne štirinajsterice čakali do zadnjega.

Kitajska vs Slovenija
Kitajska vs Slovenija
FOTO: Sofascore.com

Slovenci so še tretjič v prav toliko obračunih v ligi narodov ugnali kitajsko izbrano vrsto. Pred tremi leti v Pasay Cityju in pred štirimi v Brasilii je bilo 3:1 v nizih. Obračun v olimpijskem športnem centru je bil sicer poseben za prostega igralca Janija Kovačiča, ki je postal sedmi slovenski odbojkar z 200 nastopi za reprezentanco. Rekorder je z 281 nastopi Tine Urnaut, ki je ostal v domovini in po posebnem programu pili formo za drugi turnir lige narodov v Ljubljani med 17. in 21. julijem.

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Soli je ob odsotnosti Urnauta in Žige Šterna na mesto sprejemalca postavil Nika Mujanovića, siceršnjega korektorja. Na tem mestu je začel Tonček Štern, ob njem pa je bil v prvi šesterki še sprejemalec Rok Možič, blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik, napad pa je kot podajalec sprva povezoval Uroš Planinšič.

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija je dvoboj bolje začela in si po zaslugi razpoloženega Mujanovića priigrala nekaj točk prednosti pred domačini. Do polovice prvega niza je Mujanović uspešno končal napad za četrto zaporedno slovensko točko ter 13:7 in s tem, kljub nekaj čudnim odločitvam glavnega sodnika, mirno nadaljevanje do vodstva z 1:0 v nizih.

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Drugi niz še zdaleč ni bil tako prepričljiv kot prvi. Kitajci so tudi zavoljo večjega števila slovenskih napak povedli s 16:9, nato pa so po menjavi na mestu podajalca štiri zaporedne točke Solijevih varovancev obudile upanje na vrnitev. Slovenci so se nekajkrat približali na dve točki, a so Kitajci vnovič ušli na 20:16 in niz v nadaljevanju dobili.

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V tretjega je Slovenija krenila bolje in povedla za tri točke (9:6), nato pa so Kitajci stopili na plin in po slovenskem vodstvu s 13:11 dosegli sedem od naslednjih osmih točk za +4. Rešitve v slovenski igri ni bilo, Kitajci pa so razigrani v polju in na krilih vse glasnejših navijačev dobili tretji niz.

Jani Kovačič
Jani Kovačič
FOTO: Luka Kotnik

Izenačen četrti niz ni ponudil večje prednosti ene ali druge ekipe. Kitajci so po asu Wena Zihuaja izenačili na 12:12 in imeli nato vseskozi točko prednosti. V zaključku niza so Kitajci prišli do dveh točk naskoka pri 22:20, nato pa je bil Možič z blokom uspešen za izenačenje. Tudi v nadaljevanju je Slovenija strnila vrste in z novim blokom Možiča izenačila na 2:2 v nizih.

V odločilnem nizu so Slovenci hitro povedli s 3:0, a je ekspresno sledilo kitajsko izenačenje. Po asu Roka Bračka in uspešnem napadu Mujanovića je bilo na semaforju 9:6, tokrat pa Solijevi varovanci prednosti niso več izpustili iz rok. V slovenski vrsti je bil s 25 točkami, od tega petimi z bloki, najbolj učinkovit Možič, Mujanović je prispeval 18 točk, Tonček Štern pa 16. Pri Kitajcih je s 23 točkami izstopal Wen Zihua.

Izid, Liga narodov, moški, 1. krog:
Kitajska - Slovenija 2:3 (17:25, 25:20, 25:20, 23:25, 10:15)

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odbojka liga narodov kitajska slovenija

Slovenski odbojkarji na uvodu s Kitajsko

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