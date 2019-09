Klemen Čebulj: Ekipa je pokazala pravi značaj

Bolgari so po velikem preobratu dobili prvi niz in tudi v drugem povedli že s 6:2. Nato je na servis prišel Klemen Čebulj in z delnim izidom 8:0 tlakoval temelje veličastnemu večeru v Stožicah. Po tekmi je 27-letnik izpostavil ekipni značaj: "Zavedali smo se, da gre od tu naprej na izločanje. Ekipa je pokazala pravi karakter, danes smo bili res pravi. Vse je šlo tako, kot smo se dogovorili. Upoštevali smo vse sisteme igre, ki smo jih gojili celotne štiri mesece, in to je rezultat tega."



Srečanje se je obrnilo prav v začetku drugega niza, ko je začetni udarec prevzel eden od junakov sobotnega večera. "Mislim, da je takrat res vse steklo. Ekipa je verjela v uspeh in to je bil razlog, da smo prišli do preobrata," je enega od največjih uspehov slovenske odbojke opisoval Čebulj.



Slovenijo sedaj v četrtini finala čaka Rusija. Ekipi sta se v skupinskem delu že pomerili, ko so Rusi slavili brez izgubljenega niza, a iz naših vrst napovedujejo, da bo v ponedeljek drugače: "Rusijo vsi že nestrpno pričakujemo. Ponovila se je zgodba iz evropskega prvenstva izpred dveh let, ko smo se prav tako srečali v četrtini finala. Upam, da bo tokrat drugače, in da v polfinale napredujemo mi," je še povedal verjetno prvi junak zmage nad Bolgari. Čebulj je namreč prispeval 17 točk, kar je bilo največ na tekmi, od tega pa jih je kar šest dosegel neposredno z začetnega udarca.