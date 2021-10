Klemen Čebulj spet MVP

V 4. krogu poljskega prvenstva sta se znova izkazala Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, ki sta z Asseco Resovia Rzeszowom slavila v gosteh pri Stal Nysi. Čebulj, ki je ob 68-odstotnem napadu nanizal 21 točk in eno dodal še z blokom, je bil znova izbran za najkoristnejšega igralca tekme, Kozamernik pa je bil v napadu 100-odstoten, skupno pa je dosegel štiri točke. Še ene zmage z Zenitom iz St. Peterburga, že tretje na štirih tekmah, se je veselil tudi slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je na srečanju z Dinamom Lokomotivom in ob prepričljivi zmagi s 3:0 dosegel sedem točk, od tega šest z napadom, v katerem je bil 40-odstoten. V Grčiji so bili Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Žiga Štern s svojimi klubi znova uspešni. PAOK Alena Pajenka je v gosteh z 1:3 slavil nad AOP Kifisiasom (statistike s tekme žal še ni), Sašo Štalekar, ki je ob 67-odstotnem napadu nanizal šest točk in dve dodal z blokom, se je veselil zmage Panathinaikosa s 3:0 nad OFI-jem. Štern, ki je z AO Foinikasom z 2:3 odpravil AONS Milon, pa je vknjižil 12 točk, bil 53-odstoten pri sprejemu in 43-odstoten v napadu.

Galatasaray HDI Sigorta Saše Planinšec je, kot piše na uradni spletni strani OZS, v turškem prvenstvu prišel do prestižne zmage s 3:2 nad ekipo Eczacibasi Dynavit, slovenska blokerka je odigrala vseh pet nizov in dosegla osem točk, od tega štiri z blokom. V 2. turški ligi je Lana Ščuka z Ilbankom s 3:2 premagala drugo ekipo Vakifbanka. V Franciji je Cambrai slovenskega podajalca Gregorja Ropreta po dveh zmagah vknjižil prvi poraz, s 3:1 je bilo uspešnejše moštvo Plessis-Robinson. Ropret se je v statistiko vpisal z enim asom. Vandoeuvre-Nancy Nike Markovič in Mojce Pene se je po zmagi nad Chamalieresom s 3:0 veselil novih točk, a naši reprezentantki nista dobili priložnosti za igro, Eva Zatković, ki je bila s Cannesom z 2:3 v gosteh boljša od ekipe Terville Florange, je dosegla eno točko z napadom.