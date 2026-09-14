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Odbojka

'Ključ do nove zmage bosta pravi pristop in zbranost'

Modena, 14. 09. 2026 08.59 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenska odbojkarska reprezentanca

Slovenski odbojkarji so tudi drugo oviro na letošnjem evropskem prvenstvu v Modeni preskočili brez večjih težav. Čeprav je pred obračunom Švedska slovela za veliko bolj kompletno reprezentanco kot Slovaška pred tem, so varovanci selektorja Fabia Solija z brezkompromisno igro poskrbeli, da je dvoboj s Skandinavci prinesel novo potrditev o visoki kakovosti naše izbrane vrste. Že nocoj pa Slovenijo čaka nova preizkušnja proti Grčiji.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je v tretjem nizu na tekmi proti Švedom več priložnosti za igro ponudil mlajšim igralcem.

Grega Okroglič, Klemen Šen, Luka Marovt, Nejc Najdič in druščina se niso ustrašili izziva in svoje delo opravili za oceno odlično. To je nedvomno velik "kapital" za nadaljevanje evropskega prvenstva, ki že nocoj prinaša nov obračun skupinskega dela proti izbrani vrsti Grčije.

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FOTO: CEV

"Videli smo, da, če nismo stooodstotni, lahko naletimo na težave. Uvodni niz proti Slovaški je bil pravšnje opozorilo za nas, proti Švedom pa smo od prve točke zaigrali tako, kot se od nas pričakuje," je po prepričljivi zmagi nad Švedsko s 3:0 v nizih dejal eden najizkušenejših v slovenski reprezentanci, srednji bloker Jan Kozamernik.

Slovenska mladost je torej svojo nalogo opravila na zelo visoki ravni. Tudi Grčija bo tekmec po meri za načrtno dvigovanje forme pred zahtevnejšimi bitkami na EuroVolleyju v Modeni. "Grke že precej dobro poznamo. Mislim, da bomo dobro pripravljeni na tekmo in upamo na takšen razplet, kot je bil proti Švedski. Ključ do nove zmage bosta pravi pristop in zbranost," pred tekmo z Grčijo pravi Klemen Šen.

Nik Mujanović je eden ključnih mož v slovenski izbrani vrsti.
Nik Mujanović je eden ključnih mož v slovenski izbrani vrsti.
FOTO: CEV

Slovenija ima podobno kot sogostiteljica turnirja Italija po dveh odigranih tekmah v skupini A poln izkupiček (šest točk).

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odbojka evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca skupina a grčija

Slovenija prepričljivo do prve zmage na evropskem prvenstvu

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