Grega Okroglič , Klemen Šen , Luka Marovt , Nejc Najdič in druščina se niso ustrašili izziva in svoje delo opravili za oceno odlično. To je nedvomno velik "kapital" za nadaljevanje evropskega prvenstva, ki že nocoj prinaša nov obračun skupinskega dela proti izbrani vrsti Grčije.

"Videli smo, da, če nismo stooodstotni, lahko naletimo na težave. Uvodni niz proti Slovaški je bil pravšnje opozorilo za nas, proti Švedom pa smo od prve točke zaigrali tako, kot se od nas pričakuje," je po prepričljivi zmagi nad Švedsko s 3:0 v nizih dejal eden najizkušenejših v slovenski reprezentanci, srednji bloker Jan Kozamernik.

Slovenska mladost je torej svojo nalogo opravila na zelo visoki ravni. Tudi Grčija bo tekmec po meri za načrtno dvigovanje forme pred zahtevnejšimi bitkami na EuroVolleyju v Modeni. "Grke že precej dobro poznamo. Mislim, da bomo dobro pripravljeni na tekmo in upamo na takšen razplet, kot je bil proti Švedski. Ključ do nove zmage bosta pravi pristop in zbranost," pred tekmo z Grčijo pravi Klemen Šen.