'Ključen je bil zgrešen pristop'

"Težka tekma danes in prvi poraz. Zdi se mi, da na igrišče nismo stopili s pravim pristopom. Namesto da bi bili bolj sproščeni in z upanjem, da lahko naredimo nekaj dobrega, smo začeli pod velikim pritiskom, si naložili (pre)veliko breme. Na začetku se je to še posebej videlo, potem pa smo se le malo sprostili. A še vedno je manjkala tista prepričljivost, še posebej v lahkih situacijah. Delali smo preveč napak, preveč točk smo jim podarili in tukaj so si oni nabirali prednost. Niso delali nič posebnega, dobro so igrali na hitre žoge in dober sprejem in se vedno bolj oddaljevali od nas. To nas je na koncu stalo vseh nizov. Treba je pozabiti to tekmo in iti naprej," je po prvem porazu v kvalifikacijah za OI v Parizu prihodnje leto dejal izkušeni srednji bloker slovenske odbojkarske reprezentance Jan Kozamernik.

Po izenačenju na 1:1 v nizih se je zdelo, da so naši odbojkarji le ujeli priključek in da bodo v nadaljevanju tekme vendarle obrnili potek dogodkov v svojo korist. Toda sledila sta dva vnovič slabše odigrana niza, v katerih Američani niso pustili Slovencem veliko možnosti za uspeh.