Kök se je vrnil v tabor oranžnih zmajev

Ob povratku v moštvo serijskih prvakov je Kök strnil misli in za klubsko stran povedal: "Po sezoni v Južni Koreji sem vesel, da sem sklenil sodelovanje z ekipo ACH Volley Ljubljana, v kateri sem preživel vrsto lepih in uspešnih trenutkov. Z večino fantov se poznamo že od prej, energije in motivacije za delo nam ne manjka in komaj čakam, da začnemo s tekmami. To, da so cilji ljubljanskih odbojkarjev najvišji, se Matej zaveda, in tudi to sezono ne bo nič drugače. Imamo širok nabor odličnih igralcev, ki bodo trenerju Hafnerju ob tekmovanju na štirih frontah prišli še kako prav. Vsaka tekma je poglavje zase in vsako tekmo moramo odigrati maksimalno osredotočeni in motivirani."

Kök je bil z moštvom prisoten že v Mariboru na 36. Skerbinjekovem memorialu, na katerem so Ljubljančani zasedli drugo mesto. Do začetka sezone državnega prvenstva zmaje loči manj kot 14 dni, 5. oktobra jih na domačih tleh Hale Tivoli čaka derbi z ekipo Calcit Volley.