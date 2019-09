Poljaki podcenjevalno do Slovencev: 'Navijači so edina njihova prednost'

Sodeč po izjavah nosilcev igre poljske izbrane vrste se je kljub politični korektnosti težko znebiti občutka, da v njihovi podzavesti ne obstaja podcenjevanje do izjemnih slovenskih odbojkarjev, ki nikomur nimajo ničesar več za dokazovati.



To, kar je izbrancem italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija uspelo v tem drugem delu EuroVolleyja, ko so v osmini finala na kolena spravili najprej velesilo Bolgarijo, nato pa praktično brez izstreljenega naboja v četrtfinalu še aktualne evropske prvake Ruse, je zagotovo presežek na presežki. Kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebuljin druščina poznajo pot, kako priti do vrhunskega dosežka na velikih tekmovanjih. Ne nazadnje so to dokazali že pred štirimi leti, ko so na evropskem prvenstvu v Bolgariji osvojili srebrno medaljo. V vmesnem času pa posegli še po drugih odmevnih zmagah v kvalifikacijah za uvrstitev v elitni razred svetovne reprezentančne odbojke in obenem zaigrali v četrtfinalu zadnjega EP-ja na Poljskem.