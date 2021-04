Koncilja osvojil francosko prvenstvo

Na prvem finalnem obračunu, ki ga je Cannes, ki je bil pred tem nazadnje državni prvak leta 2005, izgubil, je Danijel Koncilja dosegel 13 točk, od tega je vknjižil en as in štiri bloke, ob 67-odstotni uspešnosti v napadu. Na drugem srečanju je slovenski srednji bloker in nekdanji reprezentant k zmagi prispeval osem točk (tudi en as in dva bloka), na odločilnem tretjem dvoboju, ki ga je Cannes znova dobil s 3:2 pa se je 30-letni Žužemberčan ustavil pri desetih točkah, izkazal pa se je predvsem s kar 75-odstotno prodornostjo v napadu. Cannes je sicer po rednem delu zasedal drugo mesto, Chaumont pa četrto.

Allianz Milano Jana Kozamernika inTineta Urnauta je izgubil obračun za 5. mesto v italijanskem prvenstvu in tako ostal brez vstopnice za evropska tekmovanja za prihodnjo sezono. V polfinalu boja za 5. mesto je Allianz Milano s 3:1 premagal NBV Verono. Urnaut je ob 45-odstotni uspešnosti v napadu prispeval 16 točk (en as), medtem ko je bil na sprejemu 36-odstoten, Kozamernik pa se je ustavil pri desetih točkah (en as in blok) ob 67-odstotni uspešnosti v napadu. V odločilnem dvoboju pa so Milančani morali priznati premoč Leo Shoes Modeni. Naš sprejemalec Urnaut je tokrat dosegel 11 točk (en as in blok), pri čemer je v napadu izkoristil 36 % svojih priložnosti, na sprejemu pa je bil 29-odstoten. Reprezentančni srednji bloker Kozamernik pa se je izkazal s štirimi doseženimi bloki in enim asom, sicer pa je skupno v statistiko vpisal devet točk, ob 31-odstotni uspešnosti v napadu.

Drugi dve slovensko obarvani moštvi italijanskega prvenstva, Consar Ravenna, katere dres je nosil Jani Kovačič, in Kioene Padove, kjer je letos igralTonček Štern, sta obstali v skupinskem delu tekmovanja v boju za 5. mesto.