Konec samoizolacije: odbojkarji nadaljujejo s pripravami

Odbojkarji so po odličnih predstavah v premiernem nastopu v Ligi narodov, ko so osvojili odlično četrto mesto, imeli nekaj počitka, konec julija pa so se znova zbrali z mislijo, da se kar najbolje pripravijo na prihajajoče evropsko prvenstvo. Potem ko je reprezentančna zdravstvena služba na četrtkovem rednem testiranju pri enem od članov reprezentance odkrila primer okužbe s covidom-19, izbrana vrsta pa se je v luči odgovornega in preventivnega ravnanja za nekaj dni umaknila v samoizolacijo, bodo odbojkarji le nadaljevali s treningi. V dopoldanskih urah so že opravili testiranje, vsi izidi so bili negativni. Popoldne bo reprezentanca trenirala v Ljubljani, jutri pa bo nekaj pred 15. uro odigrala tudi pripravljalno tekmo s Katarjem. Slednja se bo odvijala po prilagojenem formatu. V petek se bodo slovenski odbojkarji v Stožicah pomerili še z ekipo Merkur Maribora, v soboto, ponedeljek in torek bodo varovanci Alberta Giulianija še trenirali ter v torek popoldne odpotovali proti Češki.