Koroška naveza Čebulj-Urnaut obljublja: Naredili bomo vse, da se uvrstimo v finale

Po ponovitvi zgodovinskega uspeha izpred štirih let, ko so v Bolgariji slovenski odbojkarji posegli po srebrni medalji, našo državo znova preveva odbojkarska mrzlica. Evforijo po uvrstitvi v polfinale poskušata vsaj malo umiriti Klemen Čebulj in Tine Urnaut, ki poudarjata, da bo potrebno kmalu pozabiti na ruski skalp, saj slovenske odbojkarje v četrtek čaka nov izziv. V polfinalu se bodo za poraz izpred slabega meseca dni poskušali oddolžiti Poljakom.

Slovenska pravljica na EP v odbojki se nadaljuje. Po skupinskem delu, ki s porazoma proti Severni Makedoniji in Rusiji ni vlival preveč upanja pred nadaljevanjem, so v izločilnih bojih Eurovolleyja Slovenci nanizali skalp tako Bolgarov kot tudi Rusov, evforiji pa v državi na sončni strani Alp ni videti konca. Pred četrtkovim polfinalnim dejanjem, ko se bodo Slovenci zoperstavili še eni evropski odbojkarski velesili, poskušata Korošca v reprezentanci, sprejemalca Tine Urnaut in Klemen Čebulj, umiriti strasti med slovenskimi navijači. Klemen Čebulj poudarja, da bo proti Poljski potrebno odigrati še bolje kot proti Rusiji. FOTO: Damjan Žibert Slovenci se bodo v četrtek odbojkarjem Poljske poskušali oddolžiti za poraz izpred slabega meseca dni, ko so bili "Orli" s 3:1 boljši na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. "Danes bomo še proslavili to zmago, nato pa kmalu znova stopiti na realna tla, saj nas čaka izjemno zahteven obračun. Proti Poljski bomo morali za uspeh pokazati še boljšo predstavo kot danes," je kljub zgodovinskemu uspehu zrelo razmišljal 27-letni Čebulj. Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, ki je bil tudi proti Rusiji eden izmed najboljših posameznikov naše izbrane vrste, pa je dodal še, da si želijo finalne vstopnice. "Ko stopimo v garderobo, je za nas slavja konec. Takrat bo nastopil čas, da se že posvetimo naslednjemu nasprotniku. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v finale v Parizu."