Kovač septembra v Sloveniji? Morda na ruski klopi …

Nekdanji selektor slovenske odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač se uspešno spopada z nalogami, ki mu jih je naložilo vodstvo Belgoroda, a očitno so nad njim in njegovim delom tako zelo navdušeni, da ga vidijo kot resnega kandidata za mesto selektorja ruske izbrane vrste. Branilci naslova evropskih prvakov, ki bodo tekme skupinskega dela tekmovanja igrali v Stožicah, v Slovenijo ne bodo pripotovali s tvorcem zadnjih uspehov Sergejem Šljapnikovim , ampak so v iskanju novega stratega.

Najvišje kotirajo delnice Finca Tuomasa Sammelvuoa, poleg omenjenega pa sta na ožjem seznamu kandidatov še ItalijanLorenzo Bernardi in nekdanji slovenski selektor. Sammelvuo (Kuzbass Kemerovo) in Kragujevčan oba službujeta v Rusiji, očitno pa so nad njunim načinom vodenja navdušeni do te mere, da so ju prepoznali kot primerna kandidata za rusko klop.

Klop evropskih prvakov, ki imajo z zvezdniki kot staMaksim Mihajlov in Dmitri Volkov, ni mačji kašelj. Sploh, ker gre za muhaste zvezdnike, ki jih je uspel zadnji 'ukrotiti' prav Šljapnikov.