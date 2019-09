Kovačević: Proti Sloveniji bomo morali dati več kot 100 odstotkov

Srbski odbojkarji bodo še petič zaigrali v finalu EP, potem ko so v polfinalu premagali Francijo, in skušali priti do tretje zlate medalje. Za Slovenijo je to drugi finale prvenstva stare celine po letu 2015, takrat so bili odbojkarji srebrni. "Imamo pozitivno energijo. Po zmagi nad Francijo je bilo zaradi adrenalina in emocij težko zaspati. Zdaj nas čaka najpomembnejši korak, potrudili smo se, da smo se čim bolje pripravili na Slovenijo," je večer pred finalom za srbske medije dejal Kovač, ki je slovensko vrsto prevzel leta 2017 in januarja končal sodelovanje z Odbojkarsko zvezo Slovenije, tako da brez dvoma dobro pozna slovenske odbojkarje. Srbskim odbojkarjem se je pridružil konec avgusta. Kovač je na položaju trenerja nasledil Nikolo Grbića, ki je po neuspehu v Bariju na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre 2020 prekinil sodelovanje s srbsko zvezo.

"Trudimo se ... Pripravljamo se, kar se najbolje lahko. Naš statistik Milan Simojlović, ki ga v Rusiji ni bilo z nami zaradi obveznosti, nam je že pred tekmo s Francijo poslal popolno statistiko Slovenije ... To je pokazatelj, da je že pred polfinalom verjel v nas. Zdaj je na nas, da dobro 'posnamemo' nasprotnika, kakor je treba, in pripravimo dobro taktiko za ta dvoboj. To nas bo pripeljalo do želenega rezultata," je za B92v smehu dejal Kovač. Odbojkar Marko Ivovićje poudaril, da ima Srbija resnega tekmeca v boju za zlato: "Slovenija je pokazala, da je veliko vredna, gre za kakovostno ekipi, mi pa se moramo osredotočiti sami nase. Upam, da bomo mirni." Sprejemalec Uroš Kovačević meni, da je recept za finale igra, kot so jo Srbi pokazali v polfinalu proti Franciji. "Proti Sloveniji bomo morali dati več kot 100 odstotkov, če bomo igrali na svoji ravni, upamo na najbolje,"je dejal Kovačević.