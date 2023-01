Kovačič in Ropret o vseh zanimivostih pred spopadom v elitni odbojkarski Ligi prvakov

Slovenija je v lanskem letu uspešno izvedla dve veliki tekmovanji v svetu odbojke. V maju je Ljubljana namreč gostila zaključni turnir elitne Lige prvakov, kjer sta se v finalu pomerili poljska Zaksa in italijanski Trentino. Poljaki so takrat ubranili evropski naslov. Tri mesece kasneje smo bili priča novi odbojkarski pravljici, Ljubljana je bila namreč eno izmed prizorišč svetovnega prvenstva v odbojki. Uspešna organizacija in uspeh naše reprezentance sta spisala še eno vrhunsko zgodbo v svetu odbojke. Tokrat je na vrsti novo dejanje, v Ljubljano namreč prihaja italijanska Perugia. V skupini E Lige prvakov trenutno zaseda prvo mesto, Ljubljančani so na dobrem drugem in imajo še vse možnosti za lepo uvrstitev v tem elitnem tekmovanju.

Trenutno zasedamo drugo mesto v naši skupini E. Pomembna tekma bo tekma v Turčiji, ki bo odločala in tam šteje samo zmaga. Tako, da, če odvzamemo kakšno točko Italijanom, bo zagotovo dobro, mogoče bo tudi na koncu to pomembno, če bomo imeli s turško ekipo enako število zmag. Zagotovo bo še zanimivo do konca tega skupinskega dela. Za napredovanje imamo dejansko odlične opcije. Toda Turki igrajo doma, kar pomeni, da bodo igrali dosti boljše, kot so igrali pri nas. Tako da mislim, da bo tudi tista tekma kar težka. Če damo vse od sebe, je veliko možnosti, da jih lahko premagamo.

Pred tekmo smo se pogovarjali z liberom ljubljanske ekipe Janijem Kovačičem ter podajalcem italijanske ekipe Gregorjem Ropretom . Oba se zelo dobro poznata, saj skupaj zastopata barve Slovenije. Slovenska reprezentanta se prihajajoče tekme zelo veselita, še posebej ker se bo odvijala pred domačimi navijači polne dvorane Tivoli. "Ja, jaz upam predvsem to, da bo prišlo čim več gledalcev, da bo podobno prvima dvema tekmama, ki sem ju videl letos v Ligi prvakov. Lepo je videti, da Slovenija spremlja odbojko tudi na klubskem nivoju, vemo, da na reprezentančnem je zadnja leta res neverjetno, kako nas ljudje podpirajo. Sam upam, da bodo tudi klubi začeli polniti dvorane. In kje, če ne v Ligi prvakov, proti verjetno eni najboljših ekip na svetu trenutno. Težko bi si želeli boljše tekme," začne Ropret. Tudi v domači ekipi se nadejajo dobre predstave. "Mislim, da je to ena velika priložnost, da pred domačim občinstvom pokažemo dobro tekmo, proti, lahko rečem, eni izmed najboljših ekip na svetu. In ja, zagotovo lahko gremo v tekmo brez pritiska, polno motivirani in mislim, da bomo prikazali dobro igro. Kakšen bo pa rezultat, pa težko rečem," nasmejano pove Kovačič, ki nam je zaupal še nekaj občutkov pred sredino tekmo.

Ropret nam je v nadaljevanju zaupal še veliko zanimivega iz italijanske lige, kaj jo dela tako uspešno, predvsem pa, kakšen je recept za tako dobre predstave, kot jih Perugia niza v letošnji sezoni. V italijanskem prvenstvu, ki v svetu odbojke velja za elitno, trenutno zasedajo prvo mesto, 12. decembra pa so v Braziliji slavili naslov svetovnih klubskih prvakov. Slovenec se je ekipi pridružil v letošnji sezoni, vse skupaj pa se je sedaj izkazalo za zmagovalno kombinacijo.

Kaj je tisto, kar vašo ekipo dela tako uspešno?

Težko bi izpostavil točno nekaj. Toda predvsem se mi zdi, da imamo res zelo kompletno ekipo letos. Na vseh mestih imamo zelo kakovostne igralce, enako tudi pri menjavah. Poleg tega seveda tudi nekaj največjih zvezdnikov oziroma najboljših igralcev ta trenutek na svetu. Tako da res en zelo dober miks. Dobro se tudi razumemo, treningi so dobri in rezultati dejansko sami od sebe prihajajo.

Vemo, da je italijanska liga ena izmed najmočnejših, če ne celo najmočnejša. Trenutno zasedate prvo mesto na lestvici, kakšni so končni cilji v tej sezoni?

Končni cilji so visoki, če lahko tako rečem. Zmagati pač v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo. Tako Liga prvakov kot tudi italijansko prvenstvo. Pa tudi pokal. Povsod ciljamo na zmago, absolutno. Vemo, da bo verjetno težko osvojiti vse, dejansko sploh ne vem, če je to komu že uspelo. Letos je ekipa do sedaj pokazala, da je zmožna marsičesa, nismo še izgubili niti ene tekme. Res neverjetni rezultati in samo upam, da bomo zdravi do konca sezone in se ne bojim, da ne bi osvojili še kakšne pomembne lovorike.

Zakaj je italijanska liga po vašem mnenju bolj uspešna? Po čem se razlikuje od ostalih državnih lig?

Mislim, da je v Italiji res en takšen skupek, kako bi rekel, tradicije odbojke same. Ta šport je v Italiji zares visoko cenjen, mogoče po nogometu celo naslednji šport. Vidi se povsod, kako navijači doživljajo in spremljajo tekme. Koliko se vlaga v odbojko, sama organizacija klubov, vse je zares na najvišjem nivoju. Zato potem pridejo tudi uspehi, tako klubski kot tudi na reprezentančnem nivoju. In to je povsem zasluženo. Vidi se na primer že pri teh mlajših igralcih, ki prihajajo na sceno, kako imajo že od majhnega, od samega začetka, stik z najvišjim nivojem odbojke, najboljšo organizacijo, najboljšimi trenerji. Zato tudi dobijo hitro priložnost, na vrhunskem nivoju. In vidimo tudi, da imajo v reprezentanci zares izjemno generacijo.