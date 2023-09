Jani Kovačič: Premagali smo sami sebe

Slovenske odbojkarje je na poti do velikega finala ustavila močna poljska reprezentanca. Čeprav so Slovenci prvi niz dobili, pa so Poljaki v nadaljevanju prevzeli vajeti in tekmo zaključili z rezultatom 3:1 (23, -21, -20, -21). Vidno razočarani so po tekmi zagotovili, da se po dnevu počitka podajajo v boj za bronasto medaljo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:39 audio-control-play-line Izjava Alena Pajenka po porazu proti Poljakom 00:29 audio-control-play-line Jani Kovačič po porazu proti Poljakom icon-chevron-left icon-chevron-right