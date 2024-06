Kovačič: Vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag!

Slovenske odbojkarje v torek čaka prvi obračun tretjega turnirja elitne Lige narodov z Argentinci. V Stožicah se bodo nato pomerili tudi s Kubanci, Italijani in Srbi. Odbojkarji si bodo poskušali priigrati štiri zmage in tako boljše izhodišče za zaključni turnir osmerice najboljših, ki bo konec junija v Lodžu na Poljskem, predvsem pa za čim boljšo uvrstitev na svetovni lestvici, ki prinaša tudi boljše izhodišče za olimpijski turnir v Parizu. Da je vozovnica na OI zgolj še formalnost, je že znano, toda kljub vsemu so zmage in točke še kako pomembne. Vse tekme boste lahko spremljali tudi na Kanalu A.

Že na prvi tekmi proti Argentincem bi lahko bilo uradno, da so se Slovenci uvrstili na poletne olimpijske igre, ki jih bo od 26. julija do 11. avgusta gostil francoski Pariz. Tudi zaradi tega slovenski odbojkarji že komaj čakajo na domačo dvorano Stožice in vzdušje, ki ga ti pričarajo. Evropsko prvenstvo leta 2019 in svetovno prvenstvo leta 2022 sta pokazala, da imamo res najboljše navijače na svetu. "Mislim, da smo že vsi vznemirjeni glede tega turnirja. Že odkar smo izvedeli, da bomo turnir Lige narodov gostili v Ljubljani, se tega vsi zelo veselimo. Vemo, da je v Stožicah noro vzdušje, in vemo, koliko nam navijači lahko pomagajo do zmag. To je zares lep občutek in mi že gredo kocine pokonci, ko pomislim na to," je povedal Jani Kovačič.

Argentinci, ki so trenutno na osmem mestu svetovne lestvice, v Ljubljano prihajajo v polni zasedbi, tudi s prvima zvezdnikoma Lucianom De Ceccom in Facundom Contejem. "Prvo tekmo bomo torej odigrali proti Argentincem, ki jih že precej dobro poznamo, a se nanje taktično še nismo prav posebej pripravljali. Več poudarka in fokus smo dali na sebe, jutri pa nas čaka še priprava na vse tisto, kar potrebujemo za zmago," je še dodal slovenski prosti igralec.

"Trenutno smo še bolj osredotočeni na svojo igro, a mislim, da nas že danes in jutri čakajo prvi video sestanki in priprava na našega prvega tekmeca. Naš štab bo, tako kot vedno, opravil zelo dobro delo, odlično delo. Na nas pa je, da jih poslušamo in potem to izvajamo še na igrišču," pa dodaja Grega Ropret. "Napetosti še niti ne čutimo, pričakovanja pa so. Vzdušje je zelo pozitivno in že zdaj, ko smo dvakrat, trikrat, trenirali v Stožicah, pridejo nazaj spomini na vsa lepa tekmovanja, to neverjetno klimo in samo upam, da bo na tem turnirju podobno," še zaključi.