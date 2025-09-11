Kovačič: Verjamem, da bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Manili, ki bo od jutri naprej prizorišče svetovnega prvenstva za moške, prvič preizkusila dvorano Mall of Asia. Prvo tekmo bo odigrala 13. septembra proti Čilu.

Slovenski odbojkarji so se v Azijo podali že 31. avgusta in sklepni del priprav izvedli v Osaki, zadnji pripravljalni tekmi pa so v torek oziroma četrtek v Manili odigrali proti Iranu in Argentini. V filipinski prestolnici, ki bo med 12. in 28. septembrom gostila 32 najboljših reprezentanc sveta, so opravili tudi že svoj edini trening v dvorani Mall of Asia, v kateri se bodo odvijale tekme štirih skupin, tudi slovenske. "Dobili smo odlično dvorano, vse je urejeno, kot mora biti. Ta dvorana je za igranje odbojke izvrstna, malo spominja celo na koncertno dvorano, pogoji pa so odlični za dobre tekme," je po treningu dejal izkušeni prosti igralec Jani Kovačič, ki s soigralci na Filipinih gostuje že tretjič. Slovenska izbrana vrsta se je izjemnim filipinskim navijačem namreč že dvakrat predstavila v ligi narodov.

Kovačič je še dodal, da je s pripravami v Aziji sicer zadovoljen, vseeno pa upa, da se bo forma slovenske zasedbe skozi prvenstvo še dvignila: "Kar se tiče današnjega treninga, smo se od začetka še malo privajali, proti koncu pa je bilo vse skupaj že dobro videti. Mislim, da gremo lahko na prvo tekmo s Čilom z res dobrimi občutki. Na pripravljalni tekmi proti Iranu smo lahko videli, kje so naše pomanjkljivosti, napake pa poskusili odpraviti že na naslednji tekmi proti Argentini. Mislim, da še nismo čisto tam, kjer bi morali biti, ampak upam, da bomo formo samo še stopnjevali in bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno." Selektor Fabio Soli, ki je zadnji del priprav in pripravljalne tekme izkoristil tudi za preizkušanje različnih kombinacij in postavitev v zasedbi, že razmišlja o prvih tekmecih, z današnjim treningom pa je bil italijanski strokovnjak zelo zadovoljen.

"Danes smo preizkusili tekmovalno dvorano in mislim, da smo opravili dobro delo, saj ni nikoli lahko, ko prideš tako na hitro v novo dvorano in želiš prikazati dobro odbojko. Prvi del treninga smo zato namenili spoznavanju z dvorano in navajanju na igrišče, kar nam je dobro uspelo. V takšnih situacijah je pomembno, da igralci najdejo dober občutek za servis in temu smo danes namenili kar nekaj pozornosti. Pripravljalni tekmi v Osaki in prva tekma na Filipinih proti Iranu za nas niso bile najboljše, na tekmi proti Argentini pa smo prikazali dobro igro in pristop, ki si ga želimo ponoviti tudi na tekmi s Čilom," je zadovoljen Soli. Slovence v skupini E čakajo obračuni s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo, v osmino finala pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.