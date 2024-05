Kozamernik evropski prvak s Trentinom

Odbojkarji Trentina so po razočaranju v državnem prvenstvu, v katerem so bili najboljši v rednem delu, nato pa v končnici izgubili proti Monzi, dobili lepo tolažbo. Četrtič v zgodovini so postali evropski prvaki. Prve tri naslove s osvojili med letoma 2010 in 2012, pozneje pa kar trikrat izgubili v finalu. Bojazen, da se bo to zgodilo še četrtič, pa ni bila utemeljena.

Italijani so bili v Antalyi boljši tekmec, predvsem v napadu in pa v bloku. Za to ima veliko zaslug slovenski reprezentant Jan Kozamernik, ki je od 13 blokov svoje ekipe dosegel pet, toliko kot srbski soigralec Marko Podraščanin, skupno pa je dosegel osem točk. V napadu pa sta bila standardno razpoložena italijanski reprezentančni zvezdnik Alessandro Michieletto, ki je dosegel 16 točk, in luksemburški korektor poljskega rodu Kamil Rychlicki, dodal jih je 15.

Tekma je bila sicer taka, kot se za finale spodobi. Čeprav izid 3:0 kaže na premoč Trentina, pa so nize odločale malenkosti. Nobena izmed ekip si v nizih ni priigrala večje prednosti, ta je bila prav v vseh nizih največja ravno na koncu. Kozamernik ima veliko zaslug predvsem za tretji niz. Potem ko je bil izid izenačen, je po točki Danieleja Lavije dosegel dva zaporedna bloka, nato pa je napako storil še Jean Patry in zmagovalec je bil odločen.

Na prestolu je Trentino nasledil poljsko ekipo Zaksa Kedzierdzyn Kozle, ki je zmagala trikrat zapovrstjo, na svoji poti do naslova pa je v predtekmovalni skupini dvakrat ugnala tudi slovenskega prvaka ACH Volley.