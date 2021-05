Kozamernik in Pajenk nestrpno pričakujeta začetek Lige narodov

Reprezentanca je v Rimini prispela v ponedeljek zvečer, v torkovih dopoldanskih urah pa so varovanci Andree Giulianijapreizkusili eno od pomožnih igrišč tamkajšnjega sejmišča, kjer se je v torek že začelo tekmovanje v ženski konkurenci. V nekaterih reprezentancah s pogoji, ki so ekipam na voljo v Riminiju, niso povsem zadovoljni, v naši izbrani vrsti pa pritožb ni. Igralci so namreč povsem osredotočeni na začetek tekmovanja, so v sporočilu za javnost zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS).

"Govorimo lahko o dvoranah, parketu in tako naprej, a je to povsem nesmiselno. Vajeni smo tega, da je povsod lahko kaj narobe, a se s tem ne obremenjujemo več. Enostavno opraviš svoje, skušaš vse skupaj čim bolje izkoristiti in obrniti sebi v prid. Vsi čakamo, da se Liga narodov končno začne, saj vemo, kako naporne so lahko priprave, in tudi sam ritem treh tekem zapored bo zelo naporen. A sam pravim, da je lažje igrati kot pa trenirati," je po prvem treningu povedal eden najizkušenejših reprezentantov Alen Pajenk.

"Povsem vseeno je, v kakšni sestavi so reprezentance prišle sem, v Rimini. Če hočemo na koncu osvojiti najvišja mesta, moramo premagati vsakega in tako bomo pač premagovali tudi najboljše. Glede na to, da so praktično vsi prišli v polni zasedbi, slabih ekip načeloma ni. Ne bi bili tu, če naš cilj ne bi bila vsaj uvrstitev med najboljšo četverico,"je dodal.

Kozamernik: Zares sem se veselil te Lige narodov

Pred petkovim uvodnim obračunom s Srbijo, s katero so se naši odbojkarji prejšnji konec tedna v Ljubljani pomerili na treh pripravljalnih tekmah, je o pričakovanjih v našem taboru spregovoril tudi Jan Kozamernik: "Spet nas čaka lepo in pestro poletje, na žalost brez olimpijskih iger. Zares sem se veselil te Lige narodov in zdaj, ko smo končno tukaj, je občutek zares dober. Vidimo, da spadamo sem, med najboljše, in da si želimo biti tukaj. Imamo močno ekipo in mislim, da bomo enakovreden tekmec vsem reprezentancam. Bo pa treba biti pameten, saj imamo veliko tekem, potrebne bodo rotacije, da dobijo priložnost vsi igralci. Tudi to, da se vsi igralci lahko uveljavijo na mednarodnem prizorišču, je eden od ciljev te svetovne lige. Veselim se prvih tekem, sploh tekme s Srbijo, ki bo ponovitev finala zadnjega evropskega prvenstva. Komaj že čakam začetek."

V slovenskem taboru so večkrat poudarili, da po le dobrih treh tednih priprav igra še ni na taki ravni, kot bi si želeli, a so kljub temu z do zdaj prikazanim precej zadovoljni.

"Mislim, da je za tako kratke priprave po tako napornih sezonah, kakršne so za nami, prikazana igra zelo zadovoljiva,"meni tudi Kozamernk."Seveda smo na turnirju delali napake, enako tudi nasprotniki. Vsi smo imeli nekaj težav. Najti moramo način, da bomo na tekmece konstantno pritiskali z začetnimi udarci. Tu imamo največ rezerve. Pri sprejemu nam gre kar dobro, ne delamo veliko napak. V bloku in obrambi veljamo za eno izmed reprezentanc, ki v tem elementu blesti. Skozi tekmovanje bomo zgolj rasli, do našega maksimuma nam ne manjka veliko, še največ pri servisu. Za začetek menim, da smo na zadovoljivi ravni. Osebno sem glede prvih tekem zelo optimističen. A treba bo prikazati dobro igro. To, da imamo dolgo klop, je zagotovo lahko naš adut."

Slovenci bodo zopet trenirali v sredo popoldan, v petek pa bodo pred uvodno tekmo, ki jo bodo odigrali s Srbijo, opravili še testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Najprej bo na sporedu tekma s Srbijo, nato sledi obračun z gostitelji Italijani, za konec tedna pa se bodo Slovenci udarili še s Poljaki.