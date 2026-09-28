Kozamernik najboljši bloker EP, a brez mesta v idealni postavi

V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.

Od njega je bil s 157 točkami uspešnejši le Finec Luka Martilla, medtem ko na tretjem mestu s 149 točkami najdemo še enega Finca Joonasa Jokelo. Izjemno uspešna pri zbiranju točk sta bila sicer še Belgijec Ferre Reggers in Bolgar Aleksandar Nikolov.

Mujanović je na lestvici najprodornejših napadalcev zasedel visoko šesto mesto. Z napadalnimi udarci je namreč dosegel 120 točk, enako kot Nikolov, pred njima pa so še Finca Luka Martilla (132 uspešnih napadov) in Jokela (129) ter Belgijec Reggers in Francoz Theo Faure (oba 121 točk z napadi).

Vrh lestvice najboljših serverjev je zasedel Ukrajinec Oleg Plotnicki, ki je na le šestih obračunih vknjižil kar 20 asov, Luki Martilla pa je to uspelo na devetih tekmah. Simeon Nikolov in Nik Mujanović sta v statistiko vpisala po 18 asov, sledita Aleksandar Nikolov in Yuri Romano s 15 doseženimi asi.