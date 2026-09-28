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Odbojka

Kozamernik najboljši bloker EP, a brez mesta v idealni postavi

Milano, 28. 09. 2026 18.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jan Kozamernik

Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo v odbojki končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. Drugo mesto v razvrstitvi je zasedel Belgijec Martijn Colson s 24 bloki, tretjega pa Finec Miika Haapaniemi s 23 bloki.

V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk.

Od njega je bil s 157 točkami uspešnejši le Finec Luka Martilla, medtem ko na tretjem mestu s 149 točkami najdemo še enega Finca Joonasa Jokelo. Izjemno uspešna pri zbiranju točk sta bila sicer še Belgijec Ferre Reggers in Bolgar Aleksandar Nikolov.

Mujanović je na lestvici najprodornejših napadalcev zasedel visoko šesto mesto. Z napadalnimi udarci je namreč dosegel 120 točk, enako kot Nikolov, pred njima pa so še Finca Luka Martilla (132 uspešnih napadov) in Jokela (129) ter Belgijec Reggers in Francoz Theo Faure (oba 121 točk z napadi).

Vrh lestvice najboljših serverjev je zasedel Ukrajinec Oleg Plotnicki, ki je na le šestih obračunih vknjižil kar 20 asov, Luki Martilla pa je to uspelo na devetih tekmah. Simeon Nikolov in Nik Mujanović sta v statistiko vpisala po 18 asov, sledita Aleksandar Nikolov in Yuri Romano s 15 doseženimi asi.

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Med deseterico najbolj natančnih sprejemalcev je še en slovenski reprezentant Jani Kovačič, ki je s 35,96 odstotka idealnih sprejemov zasedel sedmo mesto. Na vrhu je Šved Joel Andersson s 44 odstotkov idealnih sprejemov, sledita Ukrajinec Oleksandr Boiko (43,80 odstotka) in Bolgar Jasmin Veličkov (41,91 odstotka). Za najboljšega podajalca na prvenstvu je statistika določila Italijana Simoneja Giannellija.

Ne glede na statistiko pa Kozamernik ni bil izbran v idealno postavo evropskega prvenstva. Nagrada za najkoristnejšega igralca je pripadla poljskemu reprezentantu Wilfredu Leonu, za najboljšega podajalca Francozu Antoinu Brizardu, za najboljšega korektorja pa njegovemu rojaku Theu Faureu.

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Finec Luka Marttila in že omenjeni Leon sta prejela nagradi za najboljša sprejemalca, Poljaka Jakub Jakubiszak in Bartlomiej Lemanski za najboljša srednja blokerja, Poljak Jakub Popiwczak pa za najboljšega prostega igralca, medtem ko je selektorju Poljske, Srbu Nikoli Grbiću, pripadla nagrada za najboljšega trenerja.

Evropsko krono so drugič po vrsti osvojili poljski odbojkarji, Slovenci pa so se znova prebili med štiri najboljše reprezentance stare celine, v boju za bronasto odličje pa so morali priznati premoč Fincem.

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