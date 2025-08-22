Svetli način
Odbojka

Kozamernik: Naš sistem deluje že leta, a verjamem, da ga lahko še nadgradimo

Ljubljana, 22. 08. 2025 12.46 | Posodobljeno pred eno minuto

Pred slovenskimi odbojkarji sta še dobra dva tedna priprav na bližajoče se svetovno prvenstvo, ki bo med 12. in 28. septembrom na Filipinih. Dobro vzdušje v naši izbrani vrsti ni skazila niti novica, da ima eden od nosilcev igre Rok Možič težave s kolenom. Izkušeni srednji bloker Jan Kozamernik verjame, da bodo trikratni evropski podprvaki v najboljši mogoči pripravljenosti dočakali začetek odbojkarskega mundiala.

"Priprave so se začele intenzivno, kar se malce čuti v utrujenosti igralcev. To je nenazadnje povsem normalno za ta del priprav. Lepo je videti to delovno vnemo in zagrizenost pri reprezentantih. Zdaj pa se bo intenzivnost dela počasi spuščala in bo v ospredje prišla igra," je v sklopu druženja s predstavniki sedme sile uvodoma dejal Jan Kozamernik.

Izkušeni 29-letnik poudarja, da slovenski izbrani vrsti ne manjka veliko do optimalne pripravljenosti. "Jasno je, da imamo še dovolj časa za piljenje podrobnosti in s tem stopnjevanje forme. Že skozi Ligo narodov smo pokazali, da smo resna reprezentanca. Kljub pomladitvi smo tudi rezultatsko ostali na podobni ravni od prejšnji let, tako da smo glede tega lahko zadovoljni," pravi priljubljeni "Koza".

Skupina na SP kot "tempirana bomba"

"Za vidnejši rezultat na svetovnem prvenstvu bo treba bolje servirati in igrati zelo zbrano v obrambnem delu. Ko bomo obe fazi igre združili v kakovostno celoto, bomo zelo zelo nevaren tekmec vsakomur. Naš sistem deluje že leta, a verjamem, da ga lahko še nadgradimo," je prepričan nekdanji član Trentina, ki bo v novi klubski sezoni (za)igral na Japonskem.

Skupina na SP-ju z Nemčijo, Bolgarijo in Čilom deluje kot "tempirana bomba". "Za Nemce in Bolgare vemo že iz preteklosti, da gre v fizičnem smislu za zelo zahtevni ekipi. Čile pa je še vedno manjša neznanka, ki pa jo moramo obravnavati maksimalno resno. Vedno poudarjam da, če smo na želeni ravni, lahko premagamo vsakogar. In nasprotno, če nismo pravi, lahko od vsakogar izgubimo. Zelo pomembna bo tudi psihološka priprava na vsako tekmo, to so podrobnosti, ko bodo odlčilni dejavniki na poti do dobrega rezultata," zaključuje Kozamernik.

