Kozamernik: Naš sistem deluje že leta, a verjamem, da ga lahko še nadgradimo

"Priprave so se začele intenzivno, kar se malce čuti v utrujenosti igralcev. To je nenazadnje povsem normalno za ta del priprav. Lepo je videti to delovno vnemo in zagrizenost pri reprezentantih. Zdaj pa se bo intenzivnost dela počasi spuščala in bo v ospredje prišla igra," je v sklopu druženja s predstavniki sedme sile uvodoma dejal Jan Kozamernik.

Izkušeni 29-letnik poudarja, da slovenski izbrani vrsti ne manjka veliko do optimalne pripravljenosti. "Jasno je, da imamo še dovolj časa za piljenje podrobnosti in s tem stopnjevanje forme. Že skozi Ligo narodov smo pokazali, da smo resna reprezentanca. Kljub pomladitvi smo tudi rezultatsko ostali na podobni ravni od prejšnji let, tako da smo glede tega lahko zadovoljni," pravi priljubljeni "Koza".