Kozamernik po novi zmagi: Na vsaki tekmi je cilj, da zmagamo

Slovenska reprezentanca je na obračunu proti Hrvaški prikazala najboljšo predstavo na prvenstvu. Od začetka do konca so nadzorovali položaj na igrišču in vse nize so dobili brez večjih problemov. "Vse se res lepo odvija. Mislim, da je glavni vir naša motivacija. Stopamo v tekme tako, kot se spodobi. Definitivno smo na pravi poti, vemo pa, da nas čaka še ena pomembna tekma. Proti Bolgarom smo si že privoščili en poraz, zdaj si ga ne smemo. Oni točke krvavo potrebujejo, mi pa si ne želimo, da bi jim te točke dali. Vedno je cilj, da zmagamo. Ne glede na to, da smo si že zagotovili prvo mesto, potrebujemo dobro popotnico za izločilne boje," je po tekmi povedal Jan Kozamernik in dodal, da je navdušen nad podporo slovenskih navijačev. "Res je lepo videti, da se je zbralo tudi nekaj slovenskih navijačev. Vesel sem za vsakogar, ki nas pride podpirati. Prav tako sem vesel, da imamo harmoniko, ki doda malo slovenskega pridiha," je zaključil Kozamernik.

Njegovim besedam se je pridružil tudi Gregor Ropert . "Danes smo naredili točno to, kar smo si želeli. Niti za sekundo nismo pustili dvomov o zmagovalcu. Priložnost so dobili tudi ostali, mi pa smo prihranili nekaj energije za obračun proti Bolgarom, s katerimi imamo neporavnane račune. Ampak kako jim vrniti lepše, kot da jih premagamo pred polno domačo dvorano. Zavedamo se njihovih kvalitet. Poleg nas so bili pred prvenstvom favoriti te skupine. Mogoče so malce podlegli pritisku favoritov in pritisku domačega prvenstva. Vseeno pa vemo, da imajo v svojih vrstah nekaj vrhunskih igralcev. Če jim bomo pustili, da se razigrajo, nam bo proti njim zelo težko," je po tekmi s Hrvaško dejal 34-letnik.

Priložnost za igro na obračunu proti Hrvatom so dobili tudi rezervisti, ki so tretji niz mirno in uspešno pripeljali do konca. "Tekma je bila odlična izkušnja, tako za gledati, kot tudi za igrati. Vse elemente igre smo oddelali na zelo visokem nivoju. Tekma proti Bolgariji bo ista, kot vse do zdaj. V tekmo gremo s fokusom in brez podcenjevanja. Ne dvomim v to, da jih lahko premagamo," je povedal Nik Mujanović.

Nad predstavo je bil navdušen tudi selektor slovenske reprezentance Gheorghe Cretu. "Za trenerja je zelo pomembno, da ekipa ni zadovoljna le z dobrimi trenutki, ampak da celotno srečanje ostane na visokem nivoju. Nam je to uspelo. Ko igramo tako, je tekma za nas lažja, nasprotniki pa igrajo slabše. Ko sem svoji ekipi rekel, naj ne razmišljajo le o napadu, ampak tudi igrajo dobro obrambo, so to storili. Hrvati so se trudili, da bi dobili točko, mi smo pa napade uspešno branili in žogo pošiljali v zrak. Takšna igra je povzročila frustracije na njihovi strani, nam pa prinesla zmago," je dejal 55-letni romunski strokovnjak.