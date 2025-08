Kozamernik: Poraz boli še toliko bolj, ker smo bili konkurenčni

Za slovenskimi odbojkarji je pester konec tedna v kitajskem Ningboju. V četrtfinalu Lige narodov so Slovenci izločili dvakratne olimpijske prvake Francoze, nato pa v polfinalu in v boju za tretje mesto morali priznati premoč izbranima vrstama Italije in Brazilije. Gotovo novo, lepo priznanje za našo moško reprezentančno odbojko, ki bo zdaj še bolj motivirana krenila v priprave na septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih.

Po izgubljenem dvoboju za končno tretje mesto v letošnji izvedbi Lige narodov proti Braziliji je bilo v izjavah slovenskih odbojkarjev čutiti kar precej grenkobe. Varovanci selektorja Fabia Solija so bili namreč v večjem delu srečanja povsem enakovreden nasprotnik favoriziranemu tekmecu, kar je izpostavil tudi izkušeni srednji bloker Jan Kozamernik. "Za nami je težka tekma in zelo težak poraz. Najbolj me boli, ker smo bili konkurenčni, ker smo imeli svoje priložnosti, a jih nismo znali izkoristiti. Bili smo v situaciji, ko smo imeli možnosti. Proti Franciji smo jih izkoristili, danes ne. Mogoče roke in glave v pomembnih trenutkih niso bile tako mirne, kot bi morale biti. Je težko, poraz je težak, a treba je gledati naprej," je uvodoma dejal nekdanji član italijanskega velikana Trentina in dodal:

"Na koncu četrto mesto in zaenkrat je to največji dosežek reprezentance v ligi narodov. Ostajam pozitiven in za fante te generacije, ki smo danes stali na igrišču, je to lep dokaz, da smo konkurenčni in v svetovnem vrhu. Moramo pa še veliko delati. Moramo biti še bolj konkurenčni in bolj zbrani v trenutkih, ko pridejo žoge, ki odločajo tekme. Pred nami je še kar nekaj pomembnih tekem in na njih bomo prišli še bolj pripravljeni, da jih uspemo zmagati."

Brazilski odbojkarji so bili tokrat previsoka ovira za slovensko izbrano vrsto. FOTO: OZS icon-expand

Presegli začetna pričakovanja, prostora za izboljšave še ogromno

Tudi selektor Soli ni skrival zadovoljstva nad prikazanim skozi celotno tekmovanje, a je v isti sapi poudaril, da pomlajeno slovensko zasedbo čaka še veliko dela. "Če se ozrem na celotno pot v ligi narodov, je današnja tekma še enkrat več pokazala, da smo kot ekipa zelo zrasli, vendar pa ne dovolj, da lahko na taki ravni osvojiš medaljo. Če pogledamo na začetek, dva meseca in pol nazaj, smo lahko zadovoljni. Imamo novo ekipo in veliko mladih igralcev, a v mislih moramo ves čas imeti, da če hočemo še kaj več, moramo še napredovati in trdo delati," je povedal italijanski strokovnjak na slovenski klopi. "Zelo sem ponosen na svojo ekipo, saj smo glede na pričakovanja, ki smo jih imeli na začetku, svojo nalogo opravili dobro. A tu se ne smemo ustaviti. V našo prihodnost moramo vložiti še več energije, saj želimo ostati med najboljšimi. Tekma proti Franciji in to, kar smo naredili danes, mora biti za nas podlaga, da zgradimo še nekaj boljšega kot danes," je še pristavil Fabio Soli.