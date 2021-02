Kozamernik spet MVP

V Italiji so, kot piše na uradni spletni strani OZS, minuli teden lahko spremljali zaostalo srečanje 5. kroga povratnih tekem rednega dela prvenstva, na kateri sta se v slovenskem obračunu srečala Consar Ravenna in Allianz Milano. Z 1:3 je bil uspešnejši Milano, pri katerem si je reprezentančni srednji bloker Jan Kozamernikše drugič v sezoni priigral naziv najkoristnejšega igralca srečanja. Naš odbojkar je dosegel 11 točk, od tega 10 z napadom, v katerem je bil kar 91-odstoten, eno je dodal z blokom. Reprezentančni kapetan Tine Urnaut je tokrat dosegel 12 točk, devet z napadom (50-odstotna uspešnost), sprejemal pa je z 20-odstotno natančnostjo. V vrstah Ravenne naš prosti igralec Jani Kovačič, ki je skozi celotno sezono igral na zelo visoki ravni, tokrat svoji ekipi ni mogel pomagati. Na zaostali tekmi 21. kroga poljskega prvenstva je Asseco Resovia Rzeszow, ki jo vodi Alberto Giuliani, s 3:1 premagala Cuprum Lubin. Reprezentančni sprejemalec Klemen Čebulj je znova igral na visoki ravni, dosegel je kar 20 točk. V napadu je bil 52-odstoten (15 točk), dosegel je tri bloke in dodal še dva asa. V ženskem delu je DPD Legionovia Legionowo Alessandra Chiappinija s 3:1 premagala LKS Commercecon Lodž. Žana Zdovc Sporer tokrat ni bila v zasedbi.