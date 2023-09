Kozamernik: V zahtevnih trenutkih se pokaže zmagovalna miselnost

"Tako Turke kot Ukrajince smo premagali s potrpežljivo in preudarno igro. Še posebej smo se izkazali v kritičnih trenutkih, ko nam nič ni šlo od rok. To je odlika vrhunskih ekip, kar Slovenija v zadnjih letih nedvomno je. Če bomo še bolj strnili svoje vrste, se lahko nadejamo lepih stvari tudi v Rimu," je prepričan Kozamernik, eden naših najboljših posameznikov v skupinskem delu tekmovanja v Varni.

"Ko si enkrat v polfinalu, je pravzaprav vseeno, proti komu igraš za kolajno. Zdaj, ali bodo to Poljaki ali Srbi, mi na to nimamo vpliva. Vem samo to, da bo ta reprezentanca znova dala vse od sebe in skušala spisati novo slovensko športno pravljico. Do zdaj smo jih že nekaj," je še pristavil novi član italijanskega Trentina.