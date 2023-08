Kozamernik: Vsa prvenstva do sedaj smo govorili, da si želimo zlato ...

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po krajšem odmoru po nastopih v ligi narodov zbrala v Ljubljani, kjer so začeli s pripravami na evropsko prvenstvo. V Bolgariji želijo odbojkarji prikazati še boljše predstave kot v ligi narodov in se uvrstiti med najboljše štiri ekipe, ki bodo turnir zaključile v Rimu.

"Definitivno," je na vprašanje o želji po uvrstitvi med najboljše štiri ekipe v Evropi odgovoril srednji bloker slovenske reprezentance Jan Kozamernik. "Vemo, da na prejšnjem evropskem prvenstvu nismo najbolje začeli v skupini, tokrat si želim, da bi imeli malo boljše izhodišče, mogoče s kakšnega višjega mesta naskakovali zaključne boje. Najprej nas čaka veliko tekem v skupini, že tam bo kar nekaj preizkušenj, ker, kot vemo, proti slabšim nasprotnikom je mogoče celo težje, ker so vedno zelo angažirani, da bi pokazali lepe predstave, tako da bomo morali resno pristopiti že od prve tekme naprej. Definitivno se želimo uvrstiti v Rim na zaključni turnir oziroma final four, ki bi bil lep začetek, ampak mislim, da ne še konec. Vsa prvenstva do sedaj smo govorili, da si želimo to zlato, in mislim, da bi si ga tudi sedaj lahko zaslužili," je z nasmeškom na obrazu še dejal 27-letni Ljubljančan.

icon-expand Jan Kozamernik FOTO: Aljoša Kravanja

Že zdaj pa je bolj ali manj jasno, da tudi na prvenstvu ne bodo mogli računati na pomoč korektorja Tončka Šterna. Zaradi tega bodo spet morali igrati po sistemu treh sprejemalcev, bodo pa imeli nekaj več časa, da se na treningih prilagodijo na ta sistem, evropsko prvenstvo v Bolgariji se bo namreč začelo konec avgusta. Dobra novica pa je, da je na priprave prišel tudi Dejan Vinčić, ki bi reprezentanci v ligi, v kateri je Slovenija zasedla sedmo mesto, prav tako prišel zelo prav.

icon-expand Tonček Štern bo zaradi poškodbe verjetno izpustil EP FOTO: CEV

"Mi smo veseli vsakega igralca, nam vsak igralec manjka. Imamo dosti mladih, nadarjenih igralcev, a potrebujemo tudi izkušnje. Tonček nam manjka, najbrž se ne bo vrnil niti za EP, manjkal nam je tudi Dejan, zato smo veseli, da je spet z nami. Pogrešamo vsakega, ki je bil dolgo časa z nami, zdaj pa ga ni. Kdor koli pride, pa če samo za eno točko, nam je vedno v pomoč. Pa ne samo nam, tudi v drugih reprezentancah, ki imajo širši bazen, vsak kakovosten igralec pride zelo prav, še posebno, če je tekem veliko," je vsakega igralca vesel Tine Urnaut, ki je v ligi narodov videl dobre in slabe stvari. Verjame pa, da bodo slabe stvari še pravočasno popravili in da bodo pravi, ko bo to najbolj pomembno. Konec koncev tako ne bi bilo prvič, na zadnjih EP so vedno igrali odlično, osvojili tri srebrne kolajne, enkrat pa izpadli v četrtfinalu.

icon-expand Tine Urnaut FOTO: Damjan Žibert

Izkušeni podajalec Vinčić v ligi ni igral zaradi poškodbe komolca, zaradi katere je maja prestal operacijo. Da je na pripravah, še ne pomeni, da je stoodstotno pripravljen, a verjame, da je zdravstveno v redu in da bo ekipi lahko pomagal. "Nekaj stvari smo uspešno testirali, zdaj bomo morali še videti, kako se bo komolec odzval po blokih. A verjamem, da ne bo težav," je glede zdravstvenega stanja optimistično razpoložen organizator igre, ki ne skriva, da je reprezentančne kolege zelo pogrešal. "Devetnajst let sem v reprezentanci, marsikaj smo preživeli skupaj. Pogrešal sem njihovo družbo, pogrešal sem vzdušje, pogrešal sem tekme. Moram pa reči, da sem jih ves čas spremljal. Vstajal sem zgodaj zjutraj, da sem po televiziji gledal tekme, bil kot 'zombi' ali kot delavec v tovarni. Igra sicer ni bila idealna, a glede na vse moram reči, da so dosegli lep rezultat in sem ponosen na njih," je zadovoljen z nastopi v ligi narodov Vinčić.

icon-expand Dejan Vinčić FOTO: Damjan Žibert