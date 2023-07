Kozamernik: Z Japonci že imamo pozitivno izkušnjo

Kapetan Tine Urnaut , Jan Kozamernik in druščina so skupinski del tekmovanja zaključili na sedmem mestu. Z razmerjem osmih zmag in štirih porazov so potrdili, da spadajo v vrh svetovne odbojke, danes popoldan pa jih čaka zelo pomemben četrtfinalni obračun z odlično japonsko reprezentanco, ki je redni del tekmovanja zaključila tik pod vrhom z razmerjem desetih zmag in le dveh porazov.

"Najpomembnejšo tekmo z Japonsko smo odigrali v finalu svetovne lige leta 2017. Tedaj smo zmagali in super bi bilo, da se zgodba, tokrat v četrtfinalu, ponovi. Želim si, da nov list v zgodovini uspehov popišemo z novo zmago proti Japonski," pred srečanjem z Japonsko pravi srednji bloker slovenske reprezentance Jan Kozamernik, ki o tokratnem tekmecu govori z izbranimi besedami. "V letošnji ligi narodov so prikazali res lepe predstave. Igrali so zelo solidno, a pokazali tudi šibkejše plati svoje igre. Naš načrt je, da jih izkoristimo. Igrajo izredno podobno kot mi, le da premore naša ekipa nekoliko več telesne moči, ki jo lahko na trenutke uporabimo sebi v prid. V obrambi so zelo dobri, ob tem pa konstantni pri servisu, s katerim na tekmece neprestano vršijo pritisk. Še najslabša stvar je morda njihov blok, a kot sem že dejal, so s spretnostjo in hitrostjo toliko boljši v obrambi. V napadu igrajo zelo hitro. Mi bomo morali biti izredno disciplinirani in dobro sinhronizirati blok z obrambo, saj bo tako precej lažje igrati. Načrt je jasen, treba ga bo le prenesti na igrišče."

Slovenski selektor Gheorghe Cretu pred potjo na Poljsko v ekipi ni delal sprememb, temveč je na pot popeljal zasedbo, s katero je reprezentanca nastopila že v Franciji in na Filipinih. Na njegovem seznamu so sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern in Matej Kök, korektor Nik Mujanović, podajalca Gregor Ropret in Uroš Planinšič, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman ter srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja.