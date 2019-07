Kozamernik: Zdi se mi izjemno pomembno, da imaš tudi kot športnik plan B

Pomemben člen slovenske izbrane vrste, ki si je izborila vstopnico za Ligo narodov, je tudi Jan Kozamernik. Eden, po mnenju nekdanjega selektorja Andrea Gianija, najbolj obetavnih mladih blokerjev v Evropi, se je v minuli sezoni kot posojeni igralec preselil v Milano, kjer se je kalil pod budnim očesom Italijana. Po koncu klubske sezone pa so bile misli odbojkarjev že usmerjene v poletje, v reprezentančne akcije, katerih krona bo septembrsko evropsko prvenstvo.

"Reprezentančne priprave so dosti bolj specifične, gre namreč za daljše obdobje priprav in manjše število tekem. Klubsko in reprezentančno sezono je težko primerjati. V klubu so vsake tri dni na sporedu tekme, medtem ko je v reprezentanci dolgo obdobje priprav, potem pa sledi nekaj dni tekmovalnega obdobja," na vprašanje o tem, ali so zahtevnejše klubske ali reprezentančne priprave, odgovori Kozamernik.

Z dejstvom, da bodo poletne počitnice v znamenju odbojke, se ne obremenjuje kaj dosti, prepričan je namreč, da bo burno poletje predvsem dobra priprava za EP: "Mislim, da je to predvsem pozitivno. Dlje časa kot bomo preživeli skupaj, bolje bomo igrali. Se pa proti koncu tudi že priprave počasi vlečejo, a če imaš glavo na pravem mestu, je tak ritem tekem le dobrodošel. Upam, da bo tudi letos tako in da bomo na koncu prikazali najboljšo igro."