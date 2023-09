Kozamernik: Zmagali smo za Gregorja Ropreta in za vso Slovenijo

Evropskega prvenstva v odbojki je konec. Olimpijski prvaki so padli in bronasta medalja bo dom našla v Sloveniji. Čeprav ni zlata, pa medalja slovenskim reprezentantom pomeni veliko, saj je bil turnir poln izzivov, prvič pa so ga zaključili z zmago.

"Uf, kako napeta tekma. Iskreno povedano je težko strniti misli. Prvič smo se od turnirja poslovili z zmago, to je fenomenalen občutek. Pobrali smo se po dveh izgubljenih nizih, kot da bi bili druga ekipa. V odločilni niz smo vstopili z energijo, prepričani smo bili vase, uspelo nam je, zaslužili smo si. Zmagali smo za Gregorja Ropreta, za vso Slovenijo, za vse, ki so nas sem prišli bodriti. Vse to nam veliko pomeni, hvala vsem," je po zgodovinski zmagi povedal slovenski reprezentant Jan Kozamernik.

27-letni bloker se nam je po zgodovinski zmagi proti Franciji v družbi Dejana Vinčiča, ki je uspešno nadomestil poškodovanega Gregorja Ropreta, tudi pridružil pred mikrofonom. "Jaz sem ponosen na njega. Povedal sem mu že včeraj kako sem ponosen da je prišel, ker mu ni bilo lahko po celem poletju garanja. Res je garal. Zato hvala mu, samo to mu imam za povedati," je s solzami v očeh povedal Kozamernik. "Fenomenalno, to prvenstvo prikazujemo predstave, ki mislim, da so se gradile dolga leta nazaj, ampak letos smo naredili še en korak naprej in še dodali tisto o čimer smo govorili, da v težkih trenutkih res ne popustimo, ne damo glav dol, gremo naprej s pozitivo in smo potrpežljivi, ker, ko bo prišel naš moment ga bomo znali izkoristiti. Jaz sem vesel, že tretja taka predstava, da smo se pobrali na prvenstvu in jaz sem neizmerno ponosen na te fante in hvala vsem, ki so prišli navijat v Rim, bilo je res fenomenalno," je turnir še komentiral Kozamernik.

icon-expand Slovenija FOTO: AP

"Včeraj je prišel v sobo, sva imela en kratek pogovor in mi je vlil tisto dodatno pozitivo, ki sem jo rabil. Ni mi bilo najlažje priti takole dan pred eno najbolj pomembnih tekem in hvala mu," pa je o soigralcu povedal Vinčič. Slovenski podajalec, za katerega je bil obračun proti Franciji tudi edini na tem EP, nam je še zaupal: "Soigralci so se mi zahvalili, jaz pa njim, da so me sploh dali v situacijo, da smo tukaj, kjer smo. Jaz sem dal svoj maksimum v tem trenutku, težko je bilo, včeraj sem priletel, dobil informacijo pozno zvečer, da pridem. Ni mi bilo lahko, ampak ponosen sem na te fante, tako ponosen, da ne morem opisati." "Prej sem izvedel, da je to v bistvu prvo tekmovanje, ki smo ga zaključili z zmago. Po dveh odličnih setih padec energije, Francozi so se vrnili, vedeli smo, da bo težko, ampak kot da bi se nekako ob izenačenju resetirali, predvsem energijsko in uspelo nam je. Tako da ta bron sije kot zlato in jaz sem presrečen," pa je bil Vinčičev komentar na končen uspeh slovenske reprezentance.

Dolgoletni slovenski reprezentant je o svojem nastopu na EP še dodal: "Po 18 letih bi bilo čudno, da ne bi poznal fantov. Poznalo se je, da nisem bil z njimi celotno poletje. V bistvu je en teden treningov šest na šest vse, kar sem oddelal z njimi, ostalo je bilo vse po individualnem programu. Pomagali so mi, držali smo skupaj, držali se dogovora in skupek vsega; te naše zagrizenosti, da vsa poletja posvečamo Sloveniji, reprezentanci, se nam je spet obrestoval in se nam vrnil. Jaz sem zelo vesel tudi za Gregija, da smo mu na nek način vrnili nazaj to, da si je zaslužil danes biti na terenu, za seboj je imel odlično prvenstvo, zato je ta bron kot eno darilo utehe zanj, kot tudi za celo Slovenijo."

icon-expand Dejan Vinčić FOTO: CEV