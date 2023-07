Kozamernik: Pred nami je pomemben turnir

Slovenski odbojkarji so z odliko opravili s tekmeci na prvih dveh turnirjih lige narodov, kjer so morali priznati premoč le Bolgarom in Brazilcem. Dva poraza in kar šest zmag jih uvršča na četrto mesto lestvice, rezultat pa jim na stežaj odpira vrata na zaključni turnir, ki bo v poljskem Gdansku. Tam bo tekmovalo osem ekip. Na Filipinih bodo tako njihovi nasprotniki Poljaki, Kitajci, Italijani in Nizozemci. Jan Kozamernik je prepričan, da je pred njimi pomembna naloga, motivacije za vse skupaj pa jim tako kot vedno ne manjka.

Tretji turnir lige narodov, ki ga bodo Slovenci igrali na Filipinih, bo zagotovo pravi pokazatelj moči naše reprezentance. Med nasprotniki sta zagotovo najpomembnejši tekmi proti Poljakom in Italijanom, dvema reprezentancama, ki že nekaj let krojita sam vrh evropske in tudi svetovne odbojke. Italijani so aktualni evopski in svetovni prvaki, do sedaj pa so si priigrali pet zmag. Poljaki so s šestimi tik za nami na lestvici. Slovenci oba nasprotnika dobro poznamo, kako se bomo tokrat lotili naloge?

Jan Kozamernik, bloker slovenske reprezentance, je pred turnirjem vidno optimističen: "Čakata nas dve zelo, zelo težki tekmi. In še dve proti nekje srednje rangiranima ekipama. Tako da ja, pred nami je kar pomemben turnir, bi jaz temu rekel. Še en preizkus pred zaključnim turnirjem proti zares močnim velesilam, kjer sam mislim, da se bomo borili, da bi prišli do kakšne zmage. In pa seveda, treba je oddelati tekmi proti Nizozemski in Kitajski, kjer bomo v vlogi favorita in bomo to morali pokazati tudi na igrišču. Ponavadi je to še težje, kot če si nek 'underdog'. Mislim, da samozavest je, tudi dvorana nam kar lepo ustreza, tako da se je potrebno dobro pripraviti, si še malo spočiti, izkoristiti čas za regeneracijo, in mislim, da je pred nami zares dober turnir."