Kozamernik po naslovu italijanskega prvaka že pogleduje proti reprezentančnim izzivom

Slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik je s svojim klubom Trentino Volley dosegel vrhunec sezone, saj so si na četrti finalni tekmi proti ekipi Civitanova zagotovili še šesti naslov italijanskih državnih prvakov. Ekipo iz Trenta je do zmagoslavja vodil izkušeni strateg Fabio Soli, ki se bo skupaj s Kozamernikom po koncu klubske sezone priključil slovenski moški reprezentanci. Zlato odličje je še sveže, čustva so živa, misli pa se šele zbirajo. Kljub temu nam je Kozamernik že zaupal nekaj vtisov o zahtevni končnici italijanskega prvenstva ter razkril, kakšna so njegova pričakovanja pred reprezentančnim poletjem. Vse to si lahko ogledate v priloženem videu.