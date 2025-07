Kozamernik: Mislim, da časa za zadovoljstvo še ni

Slovenski odbojkarji so tudi na drugi tekmi tretjega turnirja Lige narodov vknjižili zmago in tako trenutno zasedajo osmo mesto lestvice VNL. Na zaključni turnir na Kitajskem potuje prvih sedem ekip, saj je eno mesto že zasedeno za državo gostiteljico. V slovenskem taboru ostajajo previdni, kajti do cilja jih ločita še dve zelo nevarni reprezentanci. V soboto se bodo pomerili z Italijani, v nedeljo pa s Srbi.

Dve tekmi, dve zmagi, navijači v Stožicah razumljivo navdušeni, toda slovenski odbojkarji poudarjajo, da časa za evforijo še ni."Mislim, da časa za zadovoljstvo še ni. Naredili smo sicer dva koraka proti našemu cilju, toda mislim, da nas čaka še veliko dela. Še dve zelo pomembni tekmi. Po mojem mnenju smo od včeraj do danes že nekoliko zrasli, bili tokrat še bolj suvereni. In če bomo od tukaj gradili še naprej, si zagotovo lahko obetamo dobrih rezultatov tudi proti Italiji in Srbiji," je bil po tekmi jasen Jan Kozamernik. Po dnevu počitka v petek, čaka Slovence precej pester vikend. Dve tekmi, ki bosta odločali o usodi pomlajene reprezentance. "Zelo sem vesel za to našo mlado reprezentanco. Bilo je seveda razumljivo nekaj straha in skrbi, kaj se bo zgodilo, ko bo ta zlata generacija odšla. No, za zdaj, še nekaj njih ostaja z nami, da nam predajajo izkušnje, toda imamo kar nekaj podmladka. Vsak, ki stopi na igrišče, lahko nekaj prispeva, to me zares veseli," pa je bil jasen Rok Možič.

Tudi na tekmi proti Nizozemski so slovenski ljubitelji odbojke pokazali, da jim ni para."Zelo smo zadovoljni z dvema zmagama na uvodnih tekmah, to je bil naš cilj. Igrati pred domačimi navijači je posebno doživetje. Njihova energija nam v odločilnih trenutkih daje dodatno moč in hkrati otežuje nalogo nasprotnikom. Naša igra se še lahko izboljša, pomembno pa je, da ostajamo zvesti sistemu, ki nam za zdaj prinaša rezultate," pa je povedal podajalec Uroš Planinšič.

Sašo Štalekar je dodal naslednje:"Želeli smo popraviti vtis s prve tekme in od prve točke zaigrati z energijo in disciplino. Ključna je bila dobra igra v bloku in obrambi, saj smo nasprotnika pritiskali in uspešno zaključevali protinapade. Servis nam je stekel, tudi sprejem in organizacija napada sta bili na visoki ravni. V primerjavi z včeraj smo prikazali bolj konstantno in kakovostno igro. "