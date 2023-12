Krasna novica: Slovenci v boj za OI pred svojimi navijači

Elitno odbojkarsko ligo narodov bomo v letu 2024 lahko prvič spremljali v Sloveniji. Z Mednarodne odbojkarske zveze so namreč sporočili, da je bila Odbojkarska zveza Slovenije izbrana za organizatorico tretjega turnirja, ki se bo odvijal med 18. in 23. junijem.

Slovenski odbojkarji se bodo maja prihodnje leto podali v boj za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, morda celo odločilni turnir pa bodo igrali pred svojimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Naša izbrana vrsta na svetovni lestvici trenutno zaseda visoko sedmo mesto, ki jo še vodi na olimpijski turnir, svoj položaj v razvrstitvi pa bodo morali varovanci Gheorgheja Cretuja ohraniti vse do konca rednega dela lige narodov. Ta se bo zanje začela z uvodnim turnirjem, ki se bo odvijal od 21. do 26. maja v turški Antalyji in na katerem bodo ob Sloveniji igrale še Poljska, ZDA, Turčija, Francija, Nizozemska, Kanada in Bolgarija. Med 4. in 9. junijem se bodo Slovenci podali na Japonsko, ki bo gostila Brazilijo, Poljsko, Slovenijo, Iran, Turčijo, Bolgarijo in Nemčijo. Naše fante nato čaka še tretji turnir, na katerem bodo na krilih svojih navijačev skušali potrditi svoj prvi nastop na olimpijskih igrah ali pa si ga v Ljubljani dokončno priboriti. K nam sicer prihajajo reprezentance Poljske, Italije, Argentine, Srbije, Turčije, Kube in Bolgarije.

icon-expand Predsednik slovenske odbojkarske zveze Metod Ropret in novi/stari selektor Gheorghe Cretu FOTO: Luka Kotnik

Na Odbojkarski zvezi Slovenije so si za organizacijo turnirja prizadevali že nekaj mesecev, odločitve FIVB pa so se zelo razveselili. "O organizaciji turnirja VNL smo se pogovarjali že nekaj časa in junija na FIVB najprej posredovali namero o kandidaturi, julija pa smo jo nato tudi uradno oddali. To, da smo s kandidaturo uspeli, je velik uspeh. Treba je namreč vedeti, da imajo trije organizatorji podpisane večletne pogodbe in da so bili za organizacijo tako na voljo le še trije turnirji. Obenem smo dobili organizacijo točno tistega turnirja, ki smo si ga najbolj želeli, torej zadnjega pred olimpijskimi igrami, če ne štejemo zaključka VNL," je uvodoma za uradno spletno stran OZS dejal Metod Ropret.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije je še pojasnil: "To, da nam je s kandidaturo uspelo, je zagotovo dediščina odlično organiziranega svetovnega prvenstva. S svojimi izkušnjami in pristopom smo FIVB očitno prepričali, da nam nameni prav zadnji turnir. Da smo zanj kandidirali, smo imeli dva ključna razloga. V primeru, da bo pred tretjim tednom VNL naša reprezentanca glede na lestvico že uvrščena na olimpijski turnir, se bodo fantje pred odhodom v Pariz še zadnjič lahko predstavili svojim navijačem in skupaj z njimi proslavili ta uspeh. Če pa bomo v boju za olimpijsko vozovnico na zadnjem turnirju potrebovali še kakšno točko, pa vemo, da točke pred domačim občinstvom bistveno lažje zbiramo. Z organizacijskega vidika gre vsekakor za še en mejnik naše zveze. V zadnjem obdobju smo namreč gostili vse vrste velikih tekmovanj in računamo, da bo organizacija turnirja VNL nov vrhunec, hkrati pa tudi vrhunec te generacije odbojkarjev."