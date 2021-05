Odbojkarice po uvodnem neuspehu vzele mero domačinkam

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinijaso v četrtek izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0:3 in si otežile pot do evropskega prvenstva, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija. Pomlajena in oslabljena slovenska izbrana vrsta pa je petkov dvoboj dobro odprla in po zaslugi dobre igre v obrambi in izkoriščenih protinapadov hitro prišla do prednosti 4:0. Domačinke so se nato približale na točko zaostanka (6:5), a so Chiappinijeve varovanke dobro izvajale začetne udarce, v protinapadih pa mirno zaključevale za zanesljivo zmago v prvem nizu.

Drugi niz je bil ves čas izenačen in napet. Latvijke so imele nekajkrat tri točke prednosti, a so se Slovenke vrnile in v zaključku niza celo povedle z 22:20. Domačinke so po začetnih udarcih Anije Jurdžapovedle s 23:22, v zaključku pa so zapravile tri zaključne žogice za izenačenje v nizih. Niz se je po točki Saše Planinšecin napaki Jurdže končal v korist Slovenk z 29:27.

Tretji niz odprle s šestim zaporednimi točkami

Slovenke so na začetku tretjega niza izkoristile padec zbranosti v latvijski zasedbi. Psihološko je bila prednost na strani slovenskih odbojkaric, ki so v tretji niz na krilih drugega krenile s šestimi zaporednimi točkami, nekaj minut kasneje pa so vodile za osem točk (10:2). Četudi so se domačinke približale na pet točk, je slovenska izbrana vrsta delovala suvereno, Latvijke pa so napravile preveč napak. Zadnjo točko je po uri in 10 minutah na igrišču dosegla Monika Potokar.

Točkovno je bila tako kot na prvi tekmi proti Bosankam najboljša Darja Eržens 15 točkami, 11 jih je dodala še Tina Grudina. Pri domačinkah je edina dvomestno mejo z desetimi točkami dosegla Paula Nikola Neciporuka.

V soboto Slovenke ob 15. uri v Daugavpilsu čaka če obračun s Češko. Slednja je na prvi petkovi tekmi ugnala Bosno in Hercegovino s 3:0 (23, 18, 17). Na vrhu skupine F so tako Čehinje z dvema zmagama, sledita Bosna in Hercegovina ter Slovenija z zmago in porazom, na dnu je Latvija brez osvojenih točk. Povratne tekme bodo od 13. maja dalje v Zenici v BiH, na EP pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci.

Grudina: Dejstvo, da smo imele v drugem nizu nekaj težav, ni najboljši znak za nas

"Latvija ni tako dobra ekipa, tako da dejstvo, da smo imele v drugem nizu nekaj težav z njimi, ni najboljši znak za nas,"je v izjavi za javnost Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) po tekmi povedala Grudina: "Največ napak smo naredile v povezavi servisa in obrambe, pa tudi s servisi bi morale biti bolj agresivne. Zadovoljne smo z zmago, ampak to še zdaleč ni naša najboljša igra."

Leja Janežič pa je dodala:"Današnje nasprotnice so bile lažje od včerajšnjih. V prvem nizu smo kar gladko prišle do zmage, nekaj več kriznih trenutkov je bilo v drugem, predvsem je bilo nekaj nesporazumov pri povezovanju bloka in obrambe, pa tudi na sprejemu nismo bile najboljše v tem delu igre. A vseeno smo tekmo pripeljale uspešno do konca v našo korist. Jutri nas čaka še tekma s Čehinjami, za katero upamo, da jo bomo odigrale še na višji ravni kot današnjo."