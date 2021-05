Za slovo od kvalifikacij in evropskega prvenstva zmaga odbojkaric nad BiH

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Zenici premagala Bosno in Hercegovino s 3:1 in se ji tako oddolžila za poraz na prvem turnirju v Latviji. Kljub zmagi so izbranke selektorja Alessandra Chiappinija že po sobotnem porazu s Češko in zmagi domačink nad Latvijkami ostale brez možnosti za napredovanje.

icon-expand Slovenske odbojkarice so tako kot na prvem turnirju v Daugavpilsu zabeležile le eno zmago tudi v Zenici, in sicer proti najslabši ekipi skupine ‒ Latviji. FOTO: CEV Zmaga Slovenk pa v končni razvrstitvi nima nobenega pomena. Slovenija ter Bosna in Hercegovina imata enako število točk, a imajo gostiteljice tokratnega kvalifikacijskega turnirja boljši količnik med dobljenimi in izgubljenimi nizi, tako da so one za Češko zasedle drugo mesto v skupini F. To sta ekipi vedeli že pred tekmo, ki pa je bila vseeno borbena in tako kot prva v Daugavpilsu tudi izenačena. Več sledi! icon-expand Kvalifikacije za EP, 2. turnir, 3. krog (dvorana Gradska Arena Husejin Smajlović, Zenica): - skupina F:

Slovenija ‒ Bosna in Hercegovina 3:1 (-23, 22, 22, 22) Češka ‒ Latvija 3:0