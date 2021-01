Kvalifikacije za OI v odbojki na mivki bodo v Izmirju

Slovenija se je tako v moški kot v ženski konkurenci uspešno prebila skozi prvi krog kvalifikacij. V Portorožu so naši fantje osvojili drugo mesto v skupini, pred njimi so bili Čehi, z enakim rezultatom pa so se v 2. krog kvalifikacij uvrstila tudi dekleta, slavile so Latvijke. Prvotno bi se moral 2. krog kvalifikacij za slovensko izbrano vrsto že maja lani odvijati v turški Antalyji, a je bilo tekmovanje prestavljeno, zdaj pa bo odbojkarje in odbojkarice na mivki iz 14 držav gostil Izmir. Slovenci se bodo v okviru skupine A pomerili z Latvijo, Italijo, Rusijo, Turčijo, Litvo, Estonijo in Anglijo, naše odbojkarice pa si bodo preboj med najboljših 16 reprezentanc skušale zagotoviti v boju s Češko, Finsko, Poljsko, Grčijo, Srbijo, Turčijo in Belorusijo.

Drugi krog kvalifikacij, v katerem reprezentance lahko nastopajo le z igralci in igralkami oz. ekipami, ki se glede na svetovno lestvico na olimpijske igre še niso uvrstili, bosta obenem gostila še avstrijski Baden in španska prestolnica Madrid. Kateri odbojkarji in odbojkarice na mivki bodo zastopali Slovenijo, za zdaj še ni znano. V vseh treh skupinah bo sicer nastopalo po osem reprezentanc, napredovanje si bo zagotovilo najboljših pet iz vsake skupine. Zadnji, tretji, krog kvalifikacij s 16 najuspešnejšimi reprezentancami naj bi gostil nizozemski Eindhoven.