Odbojka

Lahko ACH na gostovanju pri italijanskem velikanu uprizori presenečenje?

Piacenza, 25. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarje ACH Volleyja danes čaka prva polfinalna tekma pokala CEV proti ekipi iz Piacenze. Italijansko moštvo, ki bo imelo tudi prednost domačega terena, se v dvoboj podaja v vlogi favorita, a svojo računico bodo zagotovo imeli tudi oranžni zmaji. Ali bodo varovanci Igorja Kolakovića na severu Apeninskega polotoka uprizorili presenečenje, boste lahko v prenosu tekme izvedeli na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.20.

  Klemen Šen pred prvim polfinalnim obračunom proti Piacenzi
    Klemen Šen pred prvim polfinalnim obračunom proti Piacenzi
  Iz 24UR: Alberto Giuliani o Sloveniji, ACH-ju in Piacenzi
    Iz 24UR: Alberto Giuliani o Sloveniji, ACH-ju in Piacenzi

Ljubljanski odbojkarji so v torek prispeli v Piacenzo, kjer so v domači dvorani opravili tudi začetne treninge in priprave na današnji spektakel. Pred njimi je prvi polfinalni obračun pokala CEV proti Piacenzi, ki v domači ligi zaseda peto mesto. Domači so v nedeljo odigrali dolgo in mukotrpno tekmo petih setov proti Modeni, ki so jo na koncu dobili, a morebitna utrujenost bi bila lahko voda na mlin oranžnih zmajev.

Ti so v četrtfinalu izločili favorizirani Fenerbahče. Turški velikan je padel s skupnim izidom 3:6, ljubljansko moštvo pa je napredovalo tudi na krilih izjemne domače publike. V polfinalu se bo o potniku v finale odločalo v Hali Tivoli, kar bi znala biti za oranžne zmaje velika prednost. Sprejemalec Klemen Šen je pred velikim spektaklom miren, ampak odločen: "Želim si, da pokažemo svoj pravi obraz in damo vse od sebe. Kakšen rezultat pa nam bo to na koncu zagotovilo, pa bomo še videli."

Alberto Giuliani
Alberto Giuliani
FOTO: Profimedia

Manjšo vlogo favoritov domačim pripisuje tudi nekdanji selektor naše odbojkarske reprezentance Alberto Giuliani, ki je s Slovenijo leta 2021 osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. Guiliani je trenutno trener Modene, ki Piacenzo več kot dobro pozna: "Če govorim v odstotkih bi dejal takole - 55 odstotkov možnosti pripisujem Piacenzi, 45 Ljubljančanom. Govorim za prvo tekmo. Na povratni bo obratno." Sploh, ker dobro ve, kakšno energijo lahko ustvarijo podporniki ACH, na povratnem obračunu: "Sploh, ko igrajo doma. Takrat so sposobni iz sebe iztisniti 110 odstotkov za zmago."

Preberi še Pri ACH Volleyju vlogo favorita pripisujejo Piacenzi

Spektakel v Piacenzi si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Tekmo bosta z vami pospremila naš komentator Matic Flajšman in strokovni komentator Jasmin Čuturić, s prenosom začnemo ob 20.20.

ach volley piacenza pokal cev polfinale klemen šen

Pri ACH Volleyju vlogo favorita pripisujejo Piacenzi

