Lahko ACH na gostovanju pri italijanskem velikanu uprizori presenečenje?

Ljubljanski odbojkarji so v torek prispeli v Piacenzo, kjer so v domači dvorani opravili tudi začetne treninge in priprave na današnji spektakel. Pred njimi je prvi polfinalni obračun pokala CEV proti Piacenzi, ki v domači ligi zaseda peto mesto. Domači so v nedeljo odigrali dolgo in mukotrpno tekmo petih setov proti Modeni, ki so jo na koncu dobili, a morebitna utrujenost bi bila lahko voda na mlin oranžnih zmajev.
Ti so v četrtfinalu izločili favorizirani Fenerbahče. Turški velikan je padel s skupnim izidom 3:6, ljubljansko moštvo pa je napredovalo tudi na krilih izjemne domače publike. V polfinalu se bo o potniku v finale odločalo v Hali Tivoli, kar bi znala biti za oranžne zmaje velika prednost. Sprejemalec Klemen Šen je pred velikim spektaklom miren, ampak odločen: "Želim si, da pokažemo svoj pravi obraz in damo vse od sebe. Kakšen rezultat pa nam bo to na koncu zagotovilo, pa bomo še videli."
Manjšo vlogo favoritov domačim pripisuje tudi nekdanji selektor naše odbojkarske reprezentance Alberto Giuliani, ki je s Slovenijo leta 2021 osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. Guiliani je trenutno trener Modene, ki Piacenzo več kot dobro pozna: "Če govorim v odstotkih bi dejal takole - 55 odstotkov možnosti pripisujem Piacenzi, 45 Ljubljančanom. Govorim za prvo tekmo. Na povratni bo obratno." Sploh, ker dobro ve, kakšno energijo lahko ustvarijo podporniki ACH, na povratnem obračunu: "Sploh, ko igrajo doma. Takrat so sposobni iz sebe iztisniti 110 odstotkov za zmago."
