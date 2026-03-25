Lahko ACH na gostovanju pri italijanskem velikanu uprizori presenečenje?

Ljubljanski odbojkarji so v torek prispeli v Piacenzo, kjer so v domači dvorani opravili tudi začetne treninge in priprave na današnji spektakel. Pred njimi je prvi polfinalni obračun pokala CEV proti Piacenzi, ki v domači ligi zaseda peto mesto. Domači so v nedeljo odigrali dolgo in mukotrpno tekmo petih setov proti Modeni, ki so jo na koncu dobili, a morebitna utrujenost bi bila lahko voda na mlin oranžnih zmajev.

Ti so v četrtfinalu izločili favorizirani Fenerbahče. Turški velikan je padel s skupnim izidom 3:6, ljubljansko moštvo pa je napredovalo tudi na krilih izjemne domače publike. V polfinalu se bo o potniku v finale odločalo v Hali Tivoli, kar bi znala biti za oranžne zmaje velika prednost. Sprejemalec Klemen Šen je pred velikim spektaklom miren, ampak odločen: "Želim si, da pokažemo svoj pravi obraz in damo vse od sebe. Kakšen rezultat pa nam bo to na koncu zagotovilo, pa bomo še videli."