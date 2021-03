Lana Ščuka do zmage v pokalu Challenge

Odbojkarice iz Carigrada so pomembno nalogo opravile že na prvi tekmi v Tirgu Muresu, kjer so svoje tekmice v gosteh odpravile s 3:0. V prvem nizu so jim, kot piše na uradni spletni strani OZS, prepustile vsega 12 točk, v drugem 18, tretjega pa so dobile s 25:16. Lana Ščuka, ki je turškega prvoligaša okrepila pred začetkom letošnje sezone, je v Romuniji odigrala celoten obračun in v statistiko vpisala šest točk. Pet jih je, kot piše na uradni spletni strani OZS, dosegla ob 33-odstotnem napadu, eno je dodala z blokom, medtem ko je sprejemala s 57-odstotno natančnostjo. Tudi na povratni tekmi v Carigradu romunska ekipa ni imela nobenih možnosti za zmago, varovanke Mehmeta Kamila Sozaso slavile prepričljivo, s 25:17, 25:17 in 25:12. Naša reprezentantka, ki se je izkazala z 56-odstotnim sprejemom in 50-odstotno učinkovitostjo v napadu, je skupaj dosegla devet točk, osem z napadom in eno z blokom.

Odbojkarice Sistem9 Yesilyurta iz Carigrada so tako postale nove zmagovalke evropskega pokala Challenge.