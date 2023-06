Lana Ščuka: Pomembno je prepoznati, kdaj si je treba vzeti čas zase

Odbojkarica Lana Ščuka je v letošnji sezoni dosegla enega največjih uspehov v svoji karieri. Z ekipo Commercecon Lodž je postala prvakinja v močnem Poljskem državnem odbojkarskem prvenstvu. Nekdanja slovenska reprezentantka je veliko let preživela v tujini, igrala je tudi v močni italijanski ligi, kot tudi v Turčiji, tako da iz lastnih izkušenj lahko pove, da je občasno vse skupaj precej naporno, toda na koncu so ravno rezultati tisti, ki poplačajo ves trud in preženejo težke čase. Sama je prepričana, da je dobra ekipa sestavljena iz igralk, ki točno vedo, kaj je njihova naloga, in tudi ob težkih časih najdejo tisti pravi način, da vsi skupaj zopet usmerijo pogled v prihajajoče zmage. Poleg vsega je prepričana, da sta zelo pomembna karakter igralk in medsebojno zaupanje, da se vse skupaj lahko izide. In v letošnji sezoni na Poljskem se je zgodilo ravno to. Ščuka trenutno uživa v zasluženem dopustu, ki ga kombinira tudi z učenjem za magistrski študij. Ščuka je mnenja, da je ena od pomembnih vrlin človeka ta, da prepozna, kdaj si je treba vzeti čas zase. In tako je storila tudi sama.

Za vami je izjemna sezona na Poljskem, ste pričakovali takšen uspeh?

Že takoj na začetku sem vedela, da imamo zares dobro ekipo. Večina naše ekipe je bila sestavljena iz poljske odbojkarske reprezentance, potem je tukaj še Valentina Diouf, ki je nekdanja članica italijanske reprezentance in zares vrhunska igralka. Imele smo, če lahko tako rečem, hudo ekipo, tako da so bila pričakovanja prisotna. Pred nami so bili na začetku trije cilji, prvi ta, da napredujemo iz skupinskega dela lige prvakov, kar nam je uspelo. Naslednji je bil zmagati v pokalu, čemur smo sicer bili zelo blizu, toda na koncu smo dejansko zafrknili sami sebe, ker so nas nasprotnice po vodstvu 2:0 premagale. In pa seveda največji cilj: zmagati prvenstvo. Tako da ja, že od samega začetka so bili ti cilji postavljeni visoko.

Kaj vam osebno pomeni, da ste bili izbrani tudi v idealno postavo prvenstva?

Glede tega lahko rečem tako, da sem imela občutek, no, vsaj do tistega trenutka, da moja pretekla sezona ni bila tako briljantna, sploh na začetku sem imela kar nekaj težav v sami igri. Tako da sem bila iskreno prijetno presenečena. Od tistega trenutka naprej pa sem si dejala, da mogoče sama ne vidim stvari tako, kot dejansko so, tako, kot jih vidijo drugi. Zelo pomembno je bilo tudi to, da sem začela verjeti ravno v tistem pomembnem času, da lahko, da zmorem. Da se nisem zapletala v lastne misli, joj, jaz pa ne zmorem. Pa kaj bo, če bo ...

Koliko osebnega odrekanja je za vsemi temi uspehi?

Ja, zagotovo zelo veliko. Letošnja sezona je bila dejansko prvič takšna, da med sezono niti enkrat nisem uspela obiskati doma, Slovenije. Zares je bila dolga, začeli smo mesec prej kot običajno, glede na vse ostale lige. Ker se je ekipa zgradila na novo, so želeli spoznati vse igralke, zato je bilo temu tako. Priprave smo tako začeli tri mesece prej. In glede na to, da smo igrali v finalu, smo bili dejansko do zadnjega možnega termina aktivni. Bilo je kar zahtevno, toda rezultati poplačajo vse in ko pogledaš nazaj, vidiš, da je bilo vse skupaj vredno.

Kakšno pa je samo življenje na Poljskem, kako ste se tam počutili?

Na Poljskem je nekako zelo podobno kot v Sloveniji. Veliko je zelenja, kot da bi Slovenijo na primer razpotegnil na nekaj več kvadratnih kilometrov. Sama mesta, infrastruktura, sploh tista, ki so na novo zgrajena, so zares podobna, precej luštna. Tudi hrana je dobra, pogoji za življenje so odlični. Edino, česar sama nisem vajena, je ta dolga zima, ki je kar precej temna, če tako rečem. Velika razlika je na primer kot med Slovenijo ali pa Italijo, Turčijo, kjer sem tudi igrala. Kdaj se je bilo kar težko zbuditi zjutraj, ko te je pričakala tista nizka oblačnost.