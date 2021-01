Briljantna predstava Lane Ščuka v Turčiji

V turškem prvenstvu so klubi pretekli teden igrali zaostale tekme, v katerih sta bili Slovenki polovično uspešni. AtlasGlobal Yesilyurt Lane Ščuka je na tekmi 13. kroga, kot piše na uradni spletni strani OZS, premagal Sariyer BLD. Ščuka je dosegla 11 točk (dva bloka) ob 35-odstotni uspešnosti v napadu, na sprejemu pa je bila slovenska sprejemalka kar 93-odstotno uspešna, od tega je imela 87-odsotni idealni sprejem. Na drugi strani je Ilbank Eve Mori v okviru tekme 12. kroga izgubil proti drugi ekipi prvenstva Fenerbahce Opet, slovenska podajalka pa je dosegla eno točko. Yesilyurt zdaj po 11 prvenstvenih zmagah in 36 točkami zaseda osmo mesto, Ilbank pa ostaja pri šestih zmagah in 17 točkah. V poljski elitni ligi je Klemen Čebulj z Asseco Resovio Rzeszow sredi tedna odigral zaostalo tekmo 9. kroga. Varovanci slovenskega selektorja Alberta Giulianija so bili s 3:1 uspešnejši od zadnje ekipe prvenstva MKS Bedzina in so na devetem mestu pri devetih zmagah. Reprezentančni sprejemalec Čebulj je dosegel 15 točk, od tega kar pet asov in en blok, ob 25-odstotni uspešnosti v napadu, medtem ko je bil na sprejemu 58-odstotno uspešen. V ženskem delu prvenstva DPD Legionovia, ki jo vodi selektor slovenske ženske reprezentanceAlessandro Chiappini in za katero igra Žana Zdovc Sporer, ni igrala nove tekme.